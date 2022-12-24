不滿媒體將梅根塑造成反派與凱特比較　哈里指控傳媒導致老婆流產

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle），繼在專訪中指控英國王室存在種族歧視，及漠視梅根精神健康後，再度在Netflix紀錄片《Harry & Meghan》中投下震撼彈。除了火力全開指責哥哥威廉對自己咆哮，還表示父親國王查理斯為保護威廉而說謊，但卻沒有為自己及梅根說出「真相」。

哈里和梅根在紀錄片中力數王室不是。（Netflix）

儘管紀錄片打破了Netflix的收視記錄，至今已經錄得9771萬觀看時數，比《王冠》第5季多出近倍，更成為今年英國最高收視電視節目之一，但哈里和梅根拍攝紀錄片及這樣公開數落王室，惹來大批觀眾及網民批評。英國媒體更表示哈里梅根希望王室能在明年5月前，公開向他們道歉，為兩人遭受痛苦和傷害負上責任。

紀錄片打破Netflix記錄。（紀錄片截圖）

紀錄片中，兩人指梅根一開始非常受歡迎，不過因此招來其他王室不滿，所以刻意抹黑梅根，讓她塑造成反派，好讓王儲威廉和凱特維持良好正面的形象。談及傳媒的報道手法，梅根刻意不多說讓哈里當主導。哈里直言明明梅根和凱特「都一樣」，為何媒體的取態會變得如此兩極。紀錄片在只維護梅根的情況下，指控媒體的報道帶著種族主義色彩，而哈里則幾乎在每一個例子中都搬出已故母親戴安娜王妃，這亦是令觀眾反感的原因之一。

哈里不滿媒體將梅根塑造成反派與凱特比較。（紀錄片截圖）

哈里指控傳媒導致老婆流產。（紀錄片截圖）

梅根提及到萌生自殺年頭時，坦言：「我當時在想，如果我不在了，這些事情就會停止。而最可怕的是，這個想法在我心裡無比無比清晰。」其母親Doria提及女兒向自己剖白想了結生命時，感到無比形同，更以禿鷹來形容王室：「我知道情況好嚴重，但一直不停地被這樣貪得無厭的禿鷹針對，消磨她的精神，到了讓她萌生自殺年頭的地步。」哈里則認為自己過去一直都是以王子身份去處理事情，而不是以丈夫的身份來維護梅根：「削弱我情感的是王室職責。」

有大批網名認為梅根在紀錄片充分運用了自己的演技。（紀錄片截圖）

梅根在第二次懷孕時曾流產，紀錄片指出當時梅根與父親不和，在親身咨詢過查理斯後，梅根聽從對方意見，親自向爸爸寫了一封信件。可惜信件竟被傳媒曝光，梅根覺得身心受創，並要求王室協助她控告傳媒。但因為各種原因王室並沒有這樣做，梅根直言這讓她深深感受到王室完全沒有保護自己，令自己壓力甚大導致小產。

兩人毫不留情地在紀錄片中力數王室。（紀錄片截圖）

雖然有不少美國網民都力撐梅根哈里，更認為兩人勇於說出醜陋的真相，但大部分觀眾及網民都覺得兩人做得太多，這樣不斷對王室窮追猛打只會令外界反感。眾多支持王室的民眾都認為王室有很多規矩需要跟隨，不是所有事情都要對外公開，而加入王室前梅根根本就知道不能自我放縱，故斥梅根在紀錄片中裝可憐的演技很是精彩，更著大家不要忘記梅根是一位演員。

梅根被踢爆冇人教王室禮儀係講大話 紀錄片評價極差爛番茄得17%

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