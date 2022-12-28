阿凡達水之道︱12日破10億票房　與《星戰》《蜘蛛俠》平手第三快

史上最賣座電影《阿凡達》（Avatar）今年推出續作《阿凡達：水之道》（Avatar：The Way of Water），電影繼續由占士金馬倫執導，並已於12月15日上映。截至美國時間27日，《阿凡達：水之道》全球票房衝破10億美元（約港幣78億元），成為2022年第三部票房多於10億美元的電影，暫居於全年票房榜第三位。

《阿凡達：水之道》在短短12日全球票房突破10億美元。（《阿凡達：水之道》電影劇照）

《阿凡達：水之道》已於12月15日上映。（《阿凡達：水之道》電影海報）

暫居2022年票房榜冠軍之位的《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）成績雖然驕人，而《阿凡達：水之道》的票房預計亦未能於2022年內得以超越，但《壯志凌雲：獨行俠》在上映後31日才臻至10億票房水平，比《阿凡達：水之道》花超過一倍時間；而排行全年票房第二位的《侏羅紀世界：統治霸權》（Jurassic World：Dominion）則花超過四個月時間才達到此票房水平。

暫居2022年票房榜首的《壯志凌雲：獨行俠》，上映31日才達到10億美元票房。（《壯志凌雲：獨行俠》電影劇照）

《侏羅紀世界：統治霸權》上映超過四個月才達到10億美元票房。（《侏羅紀世界：統治霸權》電影劇照）

《阿凡達：水之道》的票房一飛沖天，然而進帳速度在電影史上僅排第三，2015年上映旳《星球大戰：原力覺醒》（Star Wars：The Force Awakens）及2021年上映的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man：No Way Home）均在12日達到10億美元票房。

《星球大戰：原力覺醒》於2015年花12日便臻至10億美元全球票房。（《星球大戰：原力覺醒》電影劇照）

《蜘蛛俠：不戰無歸》於2015年花12日便臻至10億美元全球票房。（《蜘蛛俠：不戰無歸》電影劇照）

而進帳速度更快的兩部電影、在票房紀錄榜上名列前矛的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）及《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers：Infinity War），分別只以5日及11日便突破10億美元全球票房。而《復仇者聯盟4：終局之戰》更在上映後11日，便達到20億美元全球票房，比《阿凡達：水之道》超標一倍。

《復仇者聯盟4：終局之戰》在5日內便衝破10億全球票房，更在11日內衝破20億。（《復仇者聯盟4：終局之戰》電影海報）