哈里一個動作爆真實感情狀況　肢體語言專家指梅根渴望成為焦點

英國哈里王子與妻子梅根與Netflix合作拍攝的紀錄片《Harry & Meghan》上架後隨即引來極大迴響，兩人在片中多次力數英國王室，成為連日來的網絡熱話。紀録片推出後引來大量負評，大批網民都認為哈里梅根兩夫婦，在享受王室恩惠的同時，卻反過來以受害人自居的行為極為討厭。

梅根在紀錄片中爆喊，但有大批網民指梅根作狀，更著大家不要忘記她是一個演員。（紀錄片畫面）

有外國傳媒將哈里和梅根與Kanye West、前美國總統特朗普、馬斯克等人歸類為自戀者，並指兩人採取了極端大方法，濫用外界的同情心令他們變得討厭。哈里在紀錄片中為求博取同情而多次將梅根和已故母親戴安娜王妃比較，有不少網民都認為哈里38歲只懂談論母親的死很煩厭。外界當然明白戴安娜的死對哈里影響極大，但只這樣做令人覺得哈里談及母親的時候才是令自己值得討論的唯一原因。

哈里指控傳媒導致老婆流產。（紀錄片畫面）

另外，有英國肢體語言專家Bruce在其YouTube頻道中指出，在紀錄片首集，當兩人進行訪談時，哈里的姿勢很放鬆，雙腿張開，大腿內側朝向梅根。相反，梅根接近哈里的腿卻向外翹著，身體告訴我們梅根築起防衛，代表梅根對哈里封閉起來。

專家指哈里對姿勢非常放鬆，相反梅根對哈里很封閉。（紀錄片畫面）

專家Bruce亦指出梅根在紀錄片中有時候表現非常自然，但很多時候都顯得非常不真實。提到哈里多次指梅根與母親戴安娜很相似，Bruce直言明白哈里是想尋找一個母親般的形象，但其實梅根與戴安娜一點不相似。以對付狗仔隊為例，過去戴安娜為了兒子不被狗仔隊拍攝而多次避開他們，或是出面警告狗仔隊停止拍攝。相反，梅根作為演員需要鏡頭，她習慣了成為眾人矚目的焦點，更渴望成為鏡頭的焦點，亦是她職業生涯很重要的一部分。

兩人毫不留情地在紀錄片中力數王室。（紀錄片截圖）

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