湯唯坦承「對親人有罪疚感」　用「2字」形容丈夫　擊破婚變傳聞

湯唯相隔11年再拍韓片《分手的決心》，不僅在康城影展拿下最佳導演獎，更為湯唯在韓國拿下多座影后，年初她與結婚8年的韓國導演老公金泰勇傳出婚變，更有網民指出2人早無互動，不過近期湯唯接受陸媒訪問，大方表示老公對她的情分有如「泰山」一樣重，更對家人有罪惡感，只因為忘了在台上感謝家人。



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湯唯接受陸媒《新浪娛樂》訪問時，主動提到自己在青龍獎頒獎典禮時，老公、6歲女兒Summer都在看直播，同步關心她是否得獎，金泰勇更立刻傳來祝賀影片，原來是在旁拍下女兒興奮的神情，她雖很開心，但卻立刻感到懊悔，怎會忘了感謝自己的家人，畢竟對她來說，家人是全世界最支持她的人。

此次受訪，湯唯公開讚揚女兒是最棒的好孩子，總是會分擔照顧家務，也對老公說：「你是永遠在我身後，像穩穩的泰山一樣支持我的人。沒有你，就沒有理想」。

湯唯在訪問過程中，也感性提到知識淵博的爸爸，一直以來都引用老子「道德經」的「抱璞守真，虛極靜篤」勉勵愛女，期許她要保持篤實、純淨的內心，不被外界影響，這也讓湯唯長久以來始終恪守著父親的教誨，繼續在影視圈有精湛表現。

「分手的決心」在歐美評價大好，並代表韓國參展奧斯卡獎最佳國際影片獎，全片雖充滿情慾隱喻，卻沒有任何床戲，透過對白、表情展現大師級手法，湯唯更是全片最重要的靈魂人物，所以已有外媒猜測不只電影能獲得提名，湯唯也有機會闖入影后入圍名單。

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