《超神經械劫案下》成功邀Do姐坐鎮　「賀歲片是個好好的嘗試」

今年賀歲檔，港片有三部參戰，分別是黃子華、王丹妮的《毒舌大狀》、甄子丹自導自演的《天龍八部之喬峰傳》，以及由軒公張敬軒與王菀之（Ivana）主演的《超神經械劫案下》。不過在今日（6/1）公開的《超神經械劫案下》主海報上，竟發現有一個令人驚喜的名字，就是闊別影壇多年的Do姐鄭裕玲，唔通今年賀歲檔可以嚟個《男親女愛》重眾，Miss Mo阿Lok隔空鬥嘴？（上映日期︰1月21日，年三十）



《超神經械劫案下》的解款員陣營，由張敬軒為首，帶領企鵝（魏浚笙飾）、啫喱（洪嘉豪飾）及豬紅（歐陽仲豪飾）等成員。（《超神經械劫案下》電影劇照）

Do姐重磅加盟

《超神經械劫案下》由應智贇執導，張敬軒、王菀之（Ivana）、魏浚笙（Jeffrey）、白只、洪嘉豪、黃正宜（阿正）等主演。故事講有成（張敬軒 飾）與黃姑（王菀之 飾）分別率領的兩大陣營，解款員與奇怪村民，在一宗鑽石搶劫案中相遇，更作出正面交鋒，引發出連場笑料。一直以來，《超》在宣傳時都沒有Do姐鄭裕玲的名字，直至主海報登場就驚喜「現身」，難道千金萬難買一幕戲的Do姐，甘為軒公驚喜客串？

久未當電影男一的軒公，今次得償所願。（《超神經械劫案下》電影劇照）

闊別影壇多年的Do姐鄭裕玲，今次雖然都是演，但只限「友情聲演」，重磅加盟《超神經械劫案下》為其中一角獻聲。能夠邀得Do姐把聲坐鎮都不簡單，她本人就笑言首要條件是時機配合：「剛與TVB合約完結，甚麼工作都想嘗試一下，在電影裡擔任聲演幾有趣，一來不太辛苦，所需時間不多，卻又可以參與其中，加上《超神經械劫案下》是賀歲片，應該都會幾好玩！」

20多年後，余樂天都由師爺升做大狀，今年更與Do姐隔空對戰。（《男親女愛》畫面截圖）

子華今次加強戰力，毒舌身邊所有人。(《毒舌大狀》電影劇照）

雖然只是聲演，但撞正黃子華同期有賀歲片《毒舌大狀》上畫，這對《男親女愛》CP可謂隔空重聚，不過子華已非昔日余樂天，毒舌能量提升，未知今次Do姐聲演的角色，會否如當日的Miss Mo火力全開？

海報上驚喜見鄭裕玲名字。（《超神經械劫案下》海報）

Do姐與《超神經械劫案下》導演應智贇（右）及編劇黃智揚（左）合照。（版權所有不得重用）

Do姐今日都出Po宣布聲演消息。（網頁截圖）

有份演出的王菀之，「黃姑」上身向Do姐請教。（網頁截圖）

讚軒仔Ivana有喜感

Do姐在戲中聲演的角色，會對軒仔飾演的有成，作出性格大逆轉，起無比關鍵作用。而Do姐在錄音期間，就不斷跟導演應智贇及編劇黃智揚緊密溝通，務求達至最佳效果。配音過程中，更搶先欣賞軒仔與Ivana的演出片段，Do姐坦言十分看好這個組合，在大銀幕會擦出火花：「他們本來就是好朋友，彼此非常了解對方，不需要浪費時間去建立默契，兼且兩位都很有喜劇感，我對這部賀歲片充滿期待！」

張敬軒與王菀之激罕聚首於《超神經械劫案下》,極具紀念價值，亦獲Do姐讚賞。（《超神經械劫案下》劇照）

事實上，Do姐與賀歲片都頗有淵源，在影壇就曾有「鄭九組」美譽，細數賀歲片往績，Do姐位列最高票房的賣座女星之一，曾參演多齣膾炙人口作品，包括《八星報喜》、《我愛扭紋柴》、《大富之家》等。

1988年的《八星報喜》，香港票房大收3,700萬港元，為該年香港電影票房冠軍。(影片截圖)

Do姐再演戲要附合兩大條件

當問到未來有沒有機會再睹Do姐在大銀幕向觀眾拜年？她爽快吐出好消息：「大把日子啦！如果有適合的好角色，我當然樂意演出！」Do姐直言對賀歲片有份情意結，再配合目前心態，成事機會更倍增：「來到這個階段，我既想挑戰新事物，但又想是輕巧的工作，賀歲片就是個好好的嘗試，雖然有其他戲種，但一般都是喜劇，一班演員開開心心去開工，拍出來的成果，大家又看得開心，以工作性質而言相當愜意，是一件很快樂的事！」除了賀歲片，Do姐亦歡迎其他電影邀約，當然首要好劇本與好角色，以及新鮮的組合班底，如果檔期合適，她絕對樂意參與。