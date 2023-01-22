行運一條龍｜「媚姨」原來大有來頭　擁製作公司拍過400部戲

農曆新年又係時候睇返幾套賀歲片應節，25年前上映的《行運一條龍》相信是不少影迷想重溫的作品，除了周星馳、葛民輝、吳孟達、吳君如、舒淇、鄭秀文、陳曉東及楊恭如等卡士外，有一個配角都相當出彩，佢就係「唔係AM、唔係FM，係SM」的媚姨！

媚姨真係好搶鏡！（電影截圖）

戲中媚姨飾演周星馳的前女友，以「一個AM，一個FM，大家都唔啱channel嘅」為理由向星爺提出分手，最後與「甜筒輝」因為「唔係AM、唔係FM，係SM」而走在一起。雖然媚姨只有兩場戲，但足已成為觀眾心目中的經典場口。

變成經典電影金句。（電影截圖）

有睇開港產片的觀眾應該都會認得媚姨，她演出過二十部電影，除了《行運一條龍》之外，仲參演過幾部《古惑仔》、《情迷大話王》、《嫁個有錢人》、《行運超人》及《龍咁威2003》等。可能大家以為媚姨是云云較有名的跑龍套之一，其實她有更厲害的身份！

重溫媚姨精彩演出

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拍戲只是媚姨的副業，她的真實身份是製作公司老闆，於八十年代創立了「天王影視製作」，參與製作超過400部電影，主要負責安排各類型的演員，《行運一條龍》都是其中之一。媚姨於2010年宣布退休，並將業務交給其他人，現時以湊孫為樂，只能夠重溫舊片來再一次欣賞她的幕前演出。