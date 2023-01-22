無名 | 上映首日破兩紀錄被嘲　梁朝偉疑被王一博拖累遭網友狂踩

由梁朝偉、王一博主演的電影《無名》於今日（22日）正式上映，據貓眼專業版數據顯示，該戲已打破兩項紀錄，獲得36項里程碑成就，截止當前累計票房1.16億。



《無名》陣容強大。（電影海報）

這兩項紀錄分別是「2023年國產動作片內地票房 冠軍」以及「2023年國產動作片觀影人次 冠軍」，「無名上映首日打破2項紀錄」的話題也即刻登上微博熱搜，引起熱議，但由於2023年剛剛開年，因此不少網友都留言道：「笑死我了，2023才上了幾部電影。乾啥都要鍍金，要不要臉」、「尷不尷尬，2023剛開始，上映了幾部電影」、「2023年不是才開始一個月嗎，這個紀錄？」等。

《無名》所謂的兩項破紀錄看得網友一頭霧水。（微博@貓眼電影）

除此之外，豆瓣上有很多表示已看完電影的網友紛紛打出1星評分，由劇情、對白，尤其是王一博的演技等，全部遭到詬病，大概有三點，第一，劇情沒有邏輯，開頭至結尾沒有主故事線；其次，戲中有大量無聊對白，且夾雜日文、上海話、粵語等，但沒有字幕；第三，也是被鬧得最嚴重的，就是流量明星王一博的演技，連帶梁朝偉與周迅也被質疑：「看完就覺得梁朝偉跟周迅很缺錢嗎」等，但也不排除有些評論是黑粉為之。

王一博演技遭詬病。（劇照）

截止目前，吳京、劉德華主演的《流浪地球2》領跑票房，其次是沈騰、易烊千璽主演的《滿江紅》，位列第三的則是動畫電影《熊出沒·伴我『熊芯』》，《無名》跌至第四位。

截稿前實時票房。（網絡截圖）

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