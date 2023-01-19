流浪地球2 | 劉德華自認簡單角色難演　揭平日飲食習慣：九年吃素

劉德華、吳京等主演的科幻電影《流浪地球2》將於1月22日上映，近排一班主創密密為新戲宣傳，作客抖音節目《開場白》第二季，大談拍攝點滴與個人生活。



《流浪地球2》即將上映。（電影海報）

戲中華仔不止要穿宇航服，還有潛水服，非常辛苦，除了造型之外，演繹「圖恆宇」這個簡單的人物角色也令他覺得有難度：「以前可能每一個角色都會講到為什麼、什麼原因，我背後的故事什麼，然後有很多歷史，讓我支撐著這個角色，但是在這一次。導演希望就是一個很直接，很純粹，他沒有任何雜念的，就我要愛這個人，那或者我就愛到底，然後我要做一件事情，我就做到底，只要我發現不對，我就回頭，就那麼簡單的一個角色，我覺得可能對我來說會更難。因為以前可能會有很多故事在支撐著我的表演那樣，然後這次導演幫我做了一個減法，就讓我很多表演都沒有，就是很靜靜地坐在那裡演。」

今次角色人物簡單，反而令華仔覺得更加難演。（視頻截圖）

不少觀眾都知道，華仔多年來一直吃素，因此身材始終如一，他在節目中也公開了自己平時的飲食習慣：「這九年都是吃素的，我們也沒有什麼特別，只要有什麼不是肉的我就吃了，油是比較好的，我現在是植物油，以前吃肉的時候油很重要，反而carbon（碳水化合物）的那些少一點，然後就是甜少一點，咸少一點就可以了。」

華仔透露9年來一直吃素。（視頻截圖）

今次是吳京二度同導演郭帆合作，他笑指其唯一不變的就是咖啡還是照樣喝那麼多，於是華仔好奇問道：「咖啡是你多還是我多？」郭帆指每日五、六杯的程度，這時華仔驚爆：「我現在還喝二十幾杯。」嚇到旁邊的吳京即刻反問：「二十幾杯？那你這個凍齡是喝二十幾杯喝出來的嗎？」華仔透露：「我進去沒什麼戲，我就進去，然後就喝，喝完，出去。（吳京：你不心慌嗎？）我沒有，喝其他的反而不行，我喝不了冷的，我（喝）咖啡真的會被家人罵，現在是我在家不能喝咖啡的，所以我那麼喜歡開工。」對此，不少網友都大感震驚，紛紛留言道：「原來華哥也願意喝咖啡 那東西上癮 我也控制著喝」、「一天喝20多杯肯定要罵你呀」、「可能是低因咖啡，不然真每天喝二十幾杯，我是不敢想的」等。