公開信要求與古天樂對話　編劇任俠13字回覆：有乜好驚？

今日（23/01）大年初二，Facebook專頁「編劇權益聯盟」發布長文，標註了古天樂以及「天下一電影」，並附上一張《紙皮婆婆》不公真相，要求與古天樂直接對話的大字報。「天下一」發言人回覆：「我方曾就事件分歧主動作出交涉但並未收到對方回覆，我們對有關失實指控感到錯愕和遺憾，律師現正處理當中並將於明天交代始末，以正視聽。現階段保留一切追究權利。」



古天樂。（資料圖片）

公開信如下：

編劇權益聯盟去年接獲電影項目《紙皮婆婆》的編劇兼導演任俠求助，發現該片的製作公司天下一在處理編劇費、編劇合約、及「金馬創投百萬首獎」的獎金分配上涉及嚴重不公。任俠作為《紙皮婆婆》的主要編劇，不但被排除於編劇合約之外，編劇費更被拖欠超過三年，最終須由聯盟協助追討。天下一於毫無預警之下單方面中斷《紙皮婆婆》項目和取消任俠的導演合約，更在從未得到任俠同意下，擅自分配並透支由雙方共同擁有的「百萬首獎」獎金。聯盟多次就上述事件與負責此項目的天下一高層交涉，惟未能獲得合理的解釋和後續安排。我們現在嚴正要求與古天樂先生直接對話，以盡快解決《紙皮婆婆》項目開發權和獎金去向等事宜。

【編劇合約冇任俠，合約內容唔睇得】

任俠由2018年10月開始參與《紙皮婆婆》劇本創作，由故事大綱去到劇本第二稿，一直是編劇主筆。然而，在編劇合約的處理上，任俠卻一直被蒙在鼓裡。天下一在未得到任俠同意下，暗自與舒琪（《紙皮婆婆》的另一編劇，同時亦是監製）簽訂了一份包含了整部戲的編劇預算，但沒有包含任俠在內的編劇合約。

任俠參與《紙皮婆婆》劇本創作超過三年，期間完全沒有收到分毫的編劇費。他追討編劇費時，天下一高層卻以「編劇費已全數發給舒琪」為由拒絕受理，直至聯盟加入追討，天下一高層的態度才有所改善。

追討期間，聯盟和任俠亦多次要求查閱《紙皮婆婆》的編劇合約，但天下一一直以公司保密為由拒絕。直至目前為止，作為《紙皮婆婆》主要編劇的任俠仍然未親眼看過編劇合約的任何一字內容，只能從天下一高層的口中得知編劇合約上的大概金額。

【獨佔百萬首獎獎金，獎金去向含糊不清】

2021年11月，任俠輾轉被告知天下一已中斷《紙皮婆婆》項目和他的導演合約。然而，當聯盟和任俠向天下一查詢「百萬首獎」獎金的去向時，天下一的回應竟是已把獎金花光，從沒詢問作為導演任俠的同意。

根據台北金馬創投會議的「百萬首獎」協議，獎金是以製作公司與導演共同支配與協商為原則。天下一的處事手法不但沒有尊重此原則，更為整個金馬創投立下了極壞的先例：原來獎金一到手，製作公司便可以為所欲為，任意獨斷地撤換導演，甚至腰斬整個項目。

對天下一而言，《紙皮婆婆》可能只是幾百個項目中的其中一個，但對任俠而言，卻是他辭去全職長工，投放了超過四年努力的心血之作。然而，我們與天下一代表磋商過程中，不但未能在繼續發展《紙皮婆婆》一事上達成共識，甚至有被拖延消磨、敷衍推搪的感覺。一部本意控訴社會不公義的電影，卻製造了另一場不公義，何其諷刺。

我們要求和「天下一電影製作有限公司」的老闆，亦同時貴為香港電影工作者總會會長的古天樂先生直接對話，圓滿解決《紙皮婆婆》一事。

敬候賜覆。

香港編劇權益聯盟 謹啟

2023年 1月23日

（左起）任俠、李敏、陳詠燊。（資料圖片）

任俠接受《香港01》訪問，以Whatsapp回應有關事件：「謝謝你們的關注，我已交託編劇權益聯盟代我追討及發言，不便私下回應太多。」對於天下一發言指事件已由律師處理，問及他會否擔心被告上法庭時，他剛回答：「另外，我做事一向公開透明，有乜好驚？」

編劇任俠。（資料圖片）