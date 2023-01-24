天下一發律師信證已支付《紙皮婆婆》編劇費　要求公開道歉正視聽

昨日（23/1）大年初二，「香港編劇權益聯盟」 發表「《紙皮婆婆》不公真相要求古天樂直接對話」一文，在網上軒然大波，電影公司天下一就事件立即回應，指對有關失實指控感到錯愕和遺憾，律師現正處理當中並將於明天交代始末。

今日（24/1），天下一更在公司Facebook專頁公開律師信內容，當中指出有關任俠的編劇費早已發出，亦清楚列出金馬創投會的「百萬首獎」獎金分配細節，最後更要求對方就文章引發的惡意虛假陳述和誹謗言論，公開道歉，以正視聽。

昨日（23/1）大年初二，「香港編劇權益聯盟」 發表「《紙皮婆婆》不公真相要求古天樂直接對話」一文，在網上軒然大波。（網上圖片）

今日，天下一在公司Facebook專頁發文，就有關「香港編劇權益聯盟」 2023年1月23日發表《紙皮婆婆》不公真相要求古天樂直接對話一文（“該文章”），委託霍金路偉律師行代表天下一電影製作有限公司就「香港編劇權益聯盟」發表該文章作出以下回應。

律師信中逐點回應「香港編劇權益聯盟」的發文，首先提到天下一方面，就《紙皮婆婆》引發的分歧，從去年5月至10月，一直與貴方尋找解決共識。「雖然本行委託人感到貴方强詞奪理，但亦一直忍讓。」直至2022年10月31日，電影公司仍然希望以和平方法解決分歧，但一直未有收到回覆，而就對方選擇於大年初二公衆假期發表該文章和當中的失實指控感到錯愕和遺憾。

就編劇合約的問題，本行委託人委任的編劇是舒琪先生。任俠先生是由舒琪先生向本行委託人推薦，於2018年12月1日與本行委託人就該項目簽訂電影導演合約。同日，本行委託人與舒琪先生簽訂電影編輯合約，之後簽訂電影監製合約。本行委託人自然期待舒琪先生和任俠先生各司其職，本行委託人並按三份合約向舒琪先生和任俠先生支付相關期數的酬金。據了解，任俠先生有參與該項目劇本第一稿的創作，爲此舒琪先生向任俠先生支付了港幣 67，500元的酬金。貴方指任俠先生“被排除於編劇合約之外，編劇費更被拖欠超

《紙皮婆婆》原定由香港導演任俠執導，在「金馬創投會議」獲得百萬首獎。之前有報道指電影會由舒淇監製、惠英紅主演，關注社會基層。(網上相片)

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