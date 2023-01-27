超神經械劫案下︱軒公執錄音室意外留疤痕　魏浚笙搭車不忘寫揮春

2023年賀歲喜劇《超神經械劫案下》，，由張敬軒、王菀之、Jeffrey魏浚笙、白只及洪嘉豪等主演，早前已於1月21日大年三十正式上映。電影上映僅5日，已累積超過1100萬票房，平均每日進帳200萬，成績相當不錯。今日（26日），《超神經械劫案下》主演張敬軒、魏浚笙、洪嘉豪、黃正宜（阿正）與張明偉在新春連假過後首日，出席電影謝票活動，感謝繼續入場支持的觀眾。

超神經械劫案下︱突發謝票爆晒場 魏浚笙Jeffrey被女圍幾乎失控

賀歲片《超神經械劫案下》上映數日，張敬軒、Jeffrey魏浚笙、洪嘉豪、阿正、張明偉等一眾主演一同出席突發謝票活動。（葉志明 攝）

入場謝票前，張敬軒、魏浚笙、洪嘉豪與阿正接受訪問，對於電影在短短5日內衝破1100萬票房，張敬軒表示：「這次有許多不同人的第一次，我第一次演男主角，Jeffrey、嘉豪也應該第一次拍戲。」洪嘉豪在旁笑指不是，軒公於是醒起嘉豪曾經客串電影，但卻記錯為《阿媽有咗第二個》，再記起應該是《媽媽的神奇小子》，惹起哄堂大笑。

張敬軒、Jeffrey魏浚笙、洪嘉豪與阿正在《超神經械劫案下》謝票前，接受訪問。（葉志明 攝）

對於極速破千萬，張敬軒在電影上映前曾表示會與Jeffrey魏浚笙一起操練肌肉派福利，可惜軒公表示：「1000萬的『謝票』就是福利，因為之前操操下受傷了，所以未能繼續。」而阿正則笑指《超神經械劫案下》眾主演的福利照，他手上非常多：「裸照來說，軒公、白只、Jeffrey與Angus（楊天宇）我手上也有，到2000萬吧！再放出來讓大家看！」而阿正則自嘲自己的裸照應該不會引起大家的興趣，軒公則笑指：「各花入各眼啫！」

阿正手上，竟然有《超神經械劫案下》主演張敬軒、白只、Jeffrey魏浚笙及楊天宇的裸照！（葉志明 攝）

新春連假期間，Jeffrey魏浚笙落力地參與謝票，更親自準備手寫的揮春，送贈給入場支持《超神經械劫案下》的影迷。Jeffrey今日當然亦早有準備，他大晒手中的「事業有成」墨寶，略帶「中二腔」地表示：「這張是我的墨寶，我苦練十年終於……」軒公隨即笑指：「今次似返中文喎！」Jeffrey笑着續指：「我準備了二百幾張，寫了三四個鐘，其實是一邊謝票，在車程途中一邊寫。」

Jeffrey魏浚笙在訪問中途大曬自己「事業有成」的墨寶，被軒公笑指：「今次似返中文字！」（葉志明 攝）

在《超神經械劫案下》上映後，軒公亦透露他未來的計劃：「我剛剛整親手，事源七月打算開放錄音室讓市民參觀，在打理錄音室時發現了216箱母帶，於是便要進行整理。誰知其中一箱突然『跣咗落嚟』，令我手臂上留有一條疤痕，我覺得有了疤痕後，自己變得更『Man』！而且可能是上天注定，那一箱母帶有珍貴的電影原聲帶，包括《古惑仔》等電影。」軒公更表示，錄音室只有「二三千呎」，而且大廈物業並不屬於他或者公司，所打算在網上派籌，以免粉絲要在外排隊，亦避免阻礙大廈的運作。

張敬軒在訪問上表示，自己執拾錄音室期間意外受傷，在左手上臂留有一條疤痕。雖然軒公未有讓大家看臂上疤痕，但亦示意約姆指與食指之間的長度。（葉志明 攝）

洪嘉豪與阿正在《超神經械劫案下》上映後亦積極到場謝票，嘉豪表示自己屬於B隊，與Jeffrey分頭行事：「其實一直也在謝票，我也不覺得今日原來已經初五，我昨天才放第一日假期。」而阿正則表示入場謝票無助他找到桃花：「其實次次也來去匆匆，加上現場這麼暗！而且大家說我好正、好可愛，其實也是『講下啫』，跟你好嗎、How are you 一樣！」而近日阿正與七師傅錄製節目時，亦有請對方預測：「問過七師傅我今年會不會找到老公，他說今年不會，再問情人時，他竟說未來四年都沒有！至於能夠嘗試扭轉天命，我想要私底下約七師傅了！」