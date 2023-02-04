《風再起時》戶外打卡位正式啟動　過東隧落尖咀其他地點陸續登場

萬眾期待，大地時代文化傳播（北京）有限公司、美亞電影製作有限公司出品，雙影帝郭富城、梁朝偉首度強強聯手，夥拍《踏血尋梅》導演、金像編劇翁子光的《風再起時》，將於2月10日起上映優先場，2月17日正式香港盛大獻映。電影宣傳亦早已開始，堪稱鋪天蓋地。

《風再起時》圍繞香港在50至70年代發生的故事。（《風再起時》微博圖片）

《風再起時》以嶄新視野描寫四大探長傳奇，配上史無前例的強勁演員陣容，合力譜寫史詩式的香港命運交響樂章。而電影宣傳亦進行得如火如荼，在戶外大型宣傳方面，率先有東隧廣告位，以及尖沙咀碼頭前巨型廣告牌。一個可以坐住車打卡，另一個就可以親身走埋去打，任君選擇。

兩大探長，喺東隧過海時等緊你。（《風再起時》facebook相片）

尖沙咀碼頭可以跟探長近距離接觸。（《風再起時》facebook相片）

據宣傳人員透露，嚟緊仲有其他戶外宣傳啟動，包括電車車廂及電車站、巴士車身及巴士站、銅鑼灣Sogo大電視，仲有所有重量級電影都指定現身的紅磡東鐵站停車場外牆，真係會做到周圍都係，大家拭目以待。