《風再起時》戶外打卡位正式啟動 過東隧落尖咀其他地點陸續登場
撰文：許育民
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萬眾期待，大地時代文化傳播（北京）有限公司、美亞電影製作有限公司出品，雙影帝郭富城、梁朝偉首度強強聯手，夥拍《踏血尋梅》導演、金像編劇翁子光的《風再起時》，將於2月10日起上映優先場，2月17日正式香港盛大獻映。電影宣傳亦早已開始，堪稱鋪天蓋地。
《風再起時》以嶄新視野描寫四大探長傳奇，配上史無前例的強勁演員陣容，合力譜寫史詩式的香港命運交響樂章。而電影宣傳亦進行得如火如荼，在戶外大型宣傳方面，率先有東隧廣告位，以及尖沙咀碼頭前巨型廣告牌。一個可以坐住車打卡，另一個就可以親身走埋去打，任君選擇。
據宣傳人員透露，嚟緊仲有其他戶外宣傳啟動，包括電車車廂及電車站、巴士車身及巴士站、銅鑼灣Sogo大電視，仲有所有重量級電影都指定現身的紅磡東鐵站停車場外牆，真係會做到周圍都係，大家拭目以待。
梁朝偉為拍攝《風再起時》苦練彈鋼琴，到底過程有幾艱辛？
據知梁朝偉每天早上8點到鋼琴老師家裡練習，從開始站在老師旁細心聆聽，由琴鍵開始認識鋼琴，到後來自己可以上手練習，每日練習的時數更是驚人，而太太劉嘉玲亦有說話要嘉許偉仔。
《風再起時》戲名有特別寓意，是給香港的一封情書？
怎樣令港產片再度興盛，是翁子光的心願。而戲名《風再起時》，其實也代表了翁導對香港電影的寄語。當日梁朝偉願意接拍《風再起時》，也是因為他對香港電影的感情，他是很重感情、很敏感細膩的人。