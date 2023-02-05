張婉婷承認阿聆冇簽第二份同意書：以為佢經過6、7個月心情已平復

名導張婉婷花了10年時間，為母校英華女學校拍攝的紀錄片電影《給十九歲的我》上周四（2月2日）正式公映，當中記錄6位女生從中一至19歲的成長故事。不過，電影其中兩位女主角佘麗薇（阿佘）及王卓聆（阿聆）稱曾反對電影上映，惟校方未有好好處理。阿聆更撰寫萬字文，強調由始至終都不同意電影以任何形式公開放映，她最終缺席所有宣傳活動；阿佘則覺得反抗沒有用，最終簽署公映同意書，並配合出席宣傳活動。

張婉婷承認阿聆冇簽第二份同意書。（葉志明攝）

張婉婷今日首度回應事件，她指在包場和特別場觀眾反應都好正面，「冇人對女仔負面，全部都係讚美同可愛、勇敢，對學校都冇負面，所以我哋好放心，覺得係安全著陸。阿聆阿爸話阿聆已經平復，所以學校覺得可以考慮公開放映，我哋公開放映都有通知佢，叫埋佢同屋企人，嚟參加嗰個在學校舉行嘅感恩大會（誓師會？）係，感謝上帝有咁嘅恩典。阿聆阿爸、阿媽同細佬都有嚟，仲恭喜我哋，所以我哋覺得好開心，吖，覺得呢件事係完滿結束。可能呢個又係一個理解嘅落差。」

張婉婷對阿聆的萬字表示驚訝！（葉志明攝）

阿聆在萬字文中透露曾向校方反映不同意公映，張導直言感到驚訝：「都係幾驚訝！所以我哋先喺篇萬字文，了解到佢依家嘅諗法，先覺得佢仲係咁諗，大家要慢慢坐低，睇吓中間有乜嘢落差喺度。」

阿聆沒有簽公映同意書，為何沒有簽仍要公映？張導解釋：「我哋有一個同意書，在未開拍攝前已經簽，係保障各方，包括學校、攝影團隊同學生，通常拍紀錄片都係嗰個時候簽咗，通常都係包含晒所有喺戲院公映、各種唔同媒體嘅公映，好詳細嘅，包埋香港海外，我哋賴以做六年或十年，畀佢哋知道我哋係可以點用個素材，呢個係我哋嘅根據嚟。」

十年前父母所簽？近年再為六位女孩再簽，阿聆是沒有簽？對於連串追問，張導有點口窒：「最新同意書，其實喺佢哋中五、中六時，我知道有戲院同發行商好有興趣發行，一班女仔有講，其中一個話戲院（上映）唔肯，就終止拍攝，但嗰時阿聆仲喺度勸佢，話我哋簽咗同意書，但個女仔走咗，因我哋唔免強人哋，但嗰時我哋理解為阿聆同其他女仔都係屬於呢個最後群組，以為佢係唔介意，佢係負責勸，佢係負責勸嗰個。」

張婉婷被指情緒勒索：真係覺得冇

電影公司發行已變成商業用途，但萬字文中阿聆指一直理解是校內放映及籌款，不希望透過商業機構公映，不想私生活被公開，其他同學都有表達過，更有同學喊足五年才可終止。阿佘亦形容張導是情緒勒索？張導苦笑：「我真係覺得冇囉。所有女仔話要走，隨時都可以終止拍攝，我哋由初初五十幾人到三十幾人，後十幾人，唔需要搞到女仔咁難憾，我哋真係冇。」

「其實第一個最原始同意書，係話係戲院放，可能真係中間理解有落差。終於啲錢都係畀學校籌款，所以冇違反初初協定。但點解要停低再傾？因為佢就咁寫佢又咁理解，唔知係咪有啲唔同，所以要同佢哋傾。」

一開始不知道是公開放映

張導指一開始沒料到是公開放映，由於花了十年時間拍攝，還要看最後故事是否吸引。而阿佘簽指簽第一份同意書，自己當年只有12歲，而她的父母從來沒有看過這份同意書，張導反問「點解？」，她說：「阿佘在訪問中都話我哋簽咗，你問阿媽啦，佢做訪問都咁講。（溝通有疏忽？）當年係佢哋同學校簽，解釋方面、理解或靜靜雞簽，中間...我依家先知，但我訪問佢時真係同阿爸講話阿媽簽。」

希望與阿聆見面溝通

張導指自己身為導演責無旁貸，會否親自跟阿聆聯絡？張導說：「會嘅，唔係我親自，或邊個聯絡到佢大家傾，一定係會。其實我同另外五個女仔成日見面，一齊去謝票，都好熟，但聆就冇一齊去，但佢阿爸、阿媽同細佬同我都好friend，係冇問題。」

再三追問阿聆沒有簽第二份同意書

是否少了一份同意書，但仍繼續公映？張導說：「佢答應咗可以做包場，同場電影節，所以我咪去電影節，去香港國際電影節，去年8月，之後做包場，我哋都係電影界中最長包場時間，半年包場。因包場反映好，對所有女仔都好正面、好鼓勵佢哋，覺得佢哋好勇敢可愛，對學校都好正面，學校覺得冇問題囉應該....。」

阿聆一直缺席宣傳活動。（資料圖片）

學校覺得應該「做住先」

記者再三問阿聆是否沒有簽同意書，是否忽略她感受和意願？她說：「但佢意願係叫我哋做包場。」阿聆沒有簽第二份同意書，但卻用第一份指有法律責任？她說：「發行商唔會同佢講嘢.....，呢個唔好在法律觀點去講，學校唔會對學生咁講，佢哋係會容忍，一啲都唔會話逼佢哋，所以口頭同學校去做包場咪去做包場，畀社福、教育界、宗教界咁睇，真係做咗好耐，學校衡量覺得咪做住先，睇吓反應係點，但反映咁好，對啲女仔有正面影響唔會係負面嘅。」

沒有同意書仍公映？張導再重覆：「佢哋五、六年班有一日好高興有發行商去戲院發行，當時阿聆有幫手勸另一個女仔，所以理解阿聆係唔介公開發行。」但沒有簽第二份仍公開發行？她說：「因隔咗好耐，又做好多包場，反映好，學校見保護女仔好好，佢爸話佢都平復咗好多啦，我哋誓師大會父母同弟都嚟咗，佢都唔出聲，咁理解係ok。」所以要坐低大家解釋清楚，原來大家理解係有差別。以為佢經過6、7個月個心已平復番。」