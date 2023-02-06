給十九歲的我︱「香港小姐」網上回應：攝製隊稱所有人同意公映

由張婉婷執導、製作歷經十年的紀錄片《給十九歲的我》，以六位就讀英華女學校的千禧女學生為追訪對象，紀錄英華女學校重建下、他們的成長及經歷的變遷。日前，《給十九歲的我》其中一位追踪對象「阿聆」向媒體發表長達萬字文章，控訴學校及張婉婷導演在學生反對下，仍然堅持讓電影公開放映，旋即引起網民熱烈討論。

張婉婷導演與五位曾現身《給十九歲的我》紀錄片的女學生，日前發萬字文反對公映的「阿聆」，感恩會當日與移居外國的「香港小姐」江冰瀅，皆未有出席感恩會。（陳順禎 攝）

今日（6日），六位女主角中最早因為移居外國而退出拍攝的學生，被紀錄片稱為「香港小姐」的江冰瀅，在社交媒體上發聲，表示雖然電影公映前，自己已簽署同意書，然而當時拍攝團隊聲稱：「所有人已經簽咗名，剩係得我未簽」，因此令身處外地的她認為「我冇諗過背後有咁多嘢嘅情況之下，我就將呢一個同意書簽咗」。

《給十九歲的我》紀錄片六位女主角之一、於中學期間移居外國的「香港小姐」江冰瀅，表示自己曾看過紀錄片兩次，亦在攝製隊聲稱同意書在「所有人同意公映我才簽名」。（江冰瀅IG圖片）

在紀錄片《給十九歲的我》裡，被張婉婷稱為「香港小姐」的江冰瀅，於社交媒體上回應英華舊同學「阿聆」的萬字文。（江冰瀅IG限時動態截圖）

對於《給十九歲的我》揭開了2011年至今的成長片段，江冰瀅在社交媒體的回應中表示，認為電影獲外界一致好評、一切順利進行，亦指：「我當時就抱着一種心態，就係話既然係一個咁有意義嘅電影啦，公開自己小小嘅黑歷史都唔係話唔可以接受嘅。」她亦表示自己曾看過《給十九歲的我》：「我個人睇咗呢一套電影兩次，最大嘅感想就係覺得時間過得好快。」

「香港小姐」江冰瀅在社交媒體旳回應中表示：「我當時就抱着一種心態，就係話既然係一個咁有意義嘅電影啦，公開自己小小嘅黑歷史都唔係話唔可以接受嘅。」（《給十九歲的我》劇照）

已移居外國的江冰瀅表示，由於中學時期已經離港，故未感受到電影上映後帶來的影響。（《給十九歲的我》劇照）

對於近日《給十九歲的我》上映後，在香港引起的風波，早已移居外國的江冰瀅表示由於中學時期已經離港，故未感受到電影上映後帶來的影響，但亦回應發萬字文的反對上映的同學阿聆的觀點：「導演組同埋校方就唔應該將呢一套電影上映。畢竟人生存喺呢個世界上就係希望自己開心，唔應該將自己嘅快樂，建立在人哋嘅痛苦之上。」