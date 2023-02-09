想見你｜鳳南小隊重組無望？　柯佳嬿拒演高中生：希望是最後一次

台灣大熱劇集《想見你》的電影版終於面世，今日（9日）於香港上映，三位主演柯佳嬿、許光漢及施柏宇日前專程來港宣傳，他們接受《香港01》訪問時，柯佳嬿揚言希望這是最後一次演高中生，難道「鳳南小隊」重組無望？

攝影：梁碧玲



「鳳南小隊」會否就此解散呢？

最後一次想見你？



今年38歲的柯佳嬿再次演高中生全無違和感，但她就為此大感尷尬：「這個年紀還可以重回校園生活，還有人找我演學生，應該是最後一次了吧？然後演得很開心、很珍惜，但拿到電影劇本的時候，怎麼還有高中生的戲呀？我的天呀！希望真的是最後一次，很謝謝各位觀眾包容」。

經歷過劇集與電影，以別的形式呈現《想見你》如何？例如舞台劇或綜藝節目，談到這一方面，三位演員都耍手擰頭，柯佳嬿說：「我們真的結束了吧？」，許光漢才和應：「有點遺憾也是挺不錯的」。但換個內容還是不錯的，柯佳嬿說想看許光漢演「四阿哥」，到時候摩托車變成馬，但施柏宇飾演的莫俊傑就沒有助聽器輔助了。

問到最愛看哪一部港片，施柏宇說出《新不了情》，令人有點意外。

努力想見你



電影版《想見你》跟劇集一樣燒腦，但今次只得不到兩小時的篇幅，觀眾固然要專心留意劇情發展，而作為演員也要保持頭腦清晰，許光漢透露工作人員有一絕招幫助他們：「主創團隊跟劇組，劇版他們準備一個時間表給我們，電影版有延續下去，還是給我們一個時間表，當我們有一些疑問的時候，我們就會看時間表去做一些判斷，有時候拍久了，連續拍的時候，專注度一直要Keep住，可能需要彼此提醒，自己有時候會搞亂一下下」。

許光漢演「四阿哥」一樣很帥吧。

有得揀不會想見你?



《想見你》其中一個最重要的主題是命運，主角拚命去改寫命運，但現實中的他們卻完全相反，施柏宇透露有位「前輩」跟他說：「過去沒有分對或錯，是因為你經歷過那樣，你才會變成現在你這個自己」，原來這位前輩正是柯佳嬿，她再加以解釋：「有這些遺憾不見得是壞事，可能從中學習或是得到很多，我也真的覺得這個世界上所有人事物的相遇跟發生，都有它的意義和原因。如果把過去的一部份改變或除掉，我們就不會是現在的自己，有點遺憾可能也滿美好、充滿詩意的一個結局」。

雖然許光漢也認同有遺憾才會成長，但也不抗拒擁有穿越能力：「如果真的要回去的話，我希望可以一直回到7秒前，可能不小心把水弄倒，回到7秒前可以把它接住」，柯佳嬿聽罷立即爆料：「你不是要回到世足賽的那個時候嗎？可以重新下注」，許笑笑和應：「對啊，可以多下一點」。

三位異口同聲說重返台南拍攝很開心。

老朋友想見你



三年前劇集爆紅，對三位主演來說或多或少有點始料不及，除了帶來名成利就，還是個特別的存在，柯佳嬿如此說：「跟《想見你》這個故事的緣份很深，也很特別，沒有想到三年後這個劇會變成電影跟大家見面，我們還有機會來到香港進行宣傳，還蠻不可思議的，當初我們在拍劇版的時候，完全沒有想到的事情。」

「這個故事在我們的生命當中，陪伴我們走了一段時間，當然我們也很開心這個故事陪了很多觀眾、一些角色陪了很多觀眾走過這三年，希望大家以見老朋友的心情去看電影。」