《想見你》情人節限定場送精美禮品　許光漢︰真的可以見面嗎？

大熱台劇《想見你》，一推出即大受歡迎並風靡亞洲，好評如潮，韓國亦翻拍韓版《想見你》，足證劇集多受歡迎。睽違三年，《想見你》電影版正式開拍，延續電視劇的故事，三位主角柯佳嬿、許光漢和施柏宇再譜浪漫戀曲。電影將於情人節檔上映，早前三位主角更為香港觀眾錄製了甜密情人節ID呼籲大家入場睇戲，電影公司更特別於情人節當日推出情人節限定場，並送出象徵著電影中具有重要意義的官方錄音帶紀念品，為大家看電影時更有感受！

期待已久的《想見你》電影版，明天（9/2）有得睇。(《想見你》劇照)

《想見你》將於明天2月9日香港正式公映，適逢下週二（2月14日）就是情人節，電影公司更特意於2月14日推出《想見你》情人節限定場，包括有兩張電影戲票及一個為電影特別製作的錄音帶款式錄音機，售價$268，現已於戲院票房開售，每人限購一套，讓大家帶著戲中最有標誌和重要的錄音帶進場。

見到盒錄音帶，真係回憶返晒嚟。（官方圖片）

三位演員中柯佳嬿、許光漢、施柏宇為著情人節檔期特別錄下三條ID為宣傳《想見你》，三人都害羞講出甜蜜對白，施柏宇直接說「情人節，下班我來接你一起看《想見你》好嗎？」，相信聽到的都很難拒絕！柯佳嬿則說：「我說《想見你》，你真的會跑來見我嗎？我在戲院等你喔！」之後難掩害羞笑了！最後許光漢說：「我說了這麼多遍：《想見你》，今天我們真的可以見面嗎？我們戲院見嘍！」片段讓大家心跳加速！