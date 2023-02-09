金像獎2023｜鄭秀文7度角逐影后從未得獎：輸到連想贏嘅勇氣都冇

Sammi 鄭秀文在戲中飾演一名「師奶」，敘述出一個橫跨十三年的故事。（《流水落花》劇照）

第41屆香港電影金像奬2月9日公布入圍名單，Sammi鄭秀文第7度入圍憑電影《流水落花》中飾陳天美，角逐最佳女主角殊榮﹗早前Sammi已憑同一角色，奪得第29屆《香港電影評論學會大獎》中最佳女演員，絕對是今屆金像影后大熱﹗

《流水落花》鄭秀文師奶造型曝光 「多謝導演讓Sammi不一樣」

自2000年《孤男寡女》Kinki一角，Sammi首度獲提名第20屆香港電影金像獎「最佳女主角」，2001年更憑《鍾無艷》、《同居蜜友》和《瘦身男女》，三套同時入圍第21屆金像獎「最佳女主角」，更曾因《長恨歌》患上抑鬱症，要息影兩年調整心態和身體狀況。。歷年先後6度入圍，都與影后寶座擦身而過。是次在《流水落花》中洗盡鉛華，飾演寄養家庭媽媽，繼01年《鍾無艷》後，第二度再摘電影評論學會大獎最佳女演員獎。

【按圖看】鄭秀文6度提名香港電影金像獎「最佳女主角」＝＝＞

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或許多次大熱倒灶令Sammi不敢再期望，早前出席活動時問到先拔頭籌有否信心大增？Sammi︰「講真，冇！這麼多年多次入圍，自己都習慣了陪跑的心情，覺得好像應份似的。這種想法看似不應該，但似乎已紮根心底裡。來到今年都未知能否入圍，就算入圍我都是以平常心去面對，有這個肯定已經好開心。更開心是電影被選為年度推薦電影，對於一位新導演而言，是相當重要的一步。」