《給十九歲的我》退選金像獎　爾冬陞奇怪電影引爭論：好大件事咩

《第四十一屆香港電影金像獎》今日（9/2）宣布入圍候選名單。其中近日受爭議的《給十九歲的我》獲最佳剪接、導演及電影三項提名，名單宣布不久，英華女學校便發出聲明會退選，金像獎主席爾冬陞回應會跟董事局討論處理方案。

香港電影金像獎協會今日（9日）於文化中心舉行記者會，公布「第41屆香港電影金像獎」入圍名單。（梁碧玲 攝）

主席爾冬陞先解釋《給十九歲的我》是完全合符入圍資格。「電影在5/2宣布暫停上映，我6/2有返金像獎開會。我有睇到傳媒報道，還有很多評論，根本看不完，電影在去年9月上畫，直至2月1日已經放映了1576場。在公映前放映場數已達標可以入圍。選民選票直至昨晚會計師才完成點票，今早才把名單入信封，只有少部分同事知道結果，我自己都不知道。個人冇看過該電影，所以我冇發言權，相信張婉婷導演及校方會處理今次入圍，我們董事局都會仲緊謹慎處理。」

爾冬陞在接受傳媒訪問時，《給十九歲的我》宣布退選。（梁碧玲 攝）

記者問到假設片方提出退選，可有機制處理？爾冬陞：「會觀察件事，如果要退出，待他發生了才回答你，我不擔心社會迴響，關金像獎咩事？現在都是假設議題不會回應，大家不用太著急。要處理我必定找所有當事人一齊去傾，不會單憑聽和看消息去處理問題。」

爾冬陞個人反而好奇，為何事件鬧得這麼大？「對我而言，好大件事咩？我看CNN新聞，土耳其（地震）可能死二萬人，對我來就這更大件事。兩個月前我有3位北京朋友死於疫情，大家無需要這樣。我都正在研究這問題，點解會爭論到這地步？」

爾冬陞表示待收到正式通知後，會跟董事局商議處理方法。（梁碧玲 攝）

訪問途中，英華女學校在Facebook 專頁宣布退選金像獎，爾冬陞亦表示：「待大會收到正式通知才作回應，我都要跟董事局開會才可以作出回應及處理方法，我不會以個人回應，我們都好被動，等一步一步行。」