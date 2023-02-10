璀璨帝國紐約篇｜揭香港富豪離地生活　送愛妻90卡彩鑽手鏈超奢華

Netflix真人騷《璀璨帝國：紐約篇》（Bling Empire: New York）揭開一班居住在紐約亞裔名媛富豪的奢華日常，還有名媛間的八卦及勾心鬥角。當中除了家族有40億美元（約312億港元）身家的「富二代」Dorothy Wang，還要留意來自香港的富豪洪永時（Stephen Hung）與第四任妻子Deborah的超離地生活。



《璀璨帝國：紐約篇》開播三周仍然穩佔點播排行榜的頭5位。（《璀璨帝國：紐約篇》海報）

家族有40億美元（約312億港元）身家的「富二代」Dorothy Wang。（IG圖片）

Deborah與Stephen在香港邂逅，當時女方在攻讀法律學位及擔任模特兒。（IG圖片）

Stephen Hung的身家報稱有4億美元（約31億港元），兩人在節目中為了慶祝結婚10周年而在畫廊舉行派對。在派對前Stephen與愛妻到名店挑選晚裝，除了為愛妻送上價值26500美元（約20萬港元）的粉紅色鴕鳥毛晚裝及價值13000美元（約10萬港元）的水晶晚裝，更襯上145卡海藍寶石頸鏈，非常誇張！

在派對前Stephen與愛妻到名店挑選晚裝，為愛妻送上價值26500美元（約20萬港元）的粉紅色鴕鳥毛晚裝。（《璀璨帝國：紐約篇》劇照）

145卡海藍寶石頸鏈！（《璀璨帝國：紐約篇》畫面）

在兩人結婚周年當日，Stephen為Deborah蒙上眼睛，並將她帶到高級珠寶店，準備為愛妻送上價值連城的結婚禮物。在挑選首飾期間，Stephen送上如同藝術品般的90卡彩鑽手鏈，估計價錢比三架勞斯萊斯更貴，保守估計需要超過1300萬港元。

Stephen為Deborah蒙上眼睛，並將她帶到高級珠寶店挑選禮物。（《璀璨帝國：紐約篇》畫面）

90卡彩鑽手鏈！（《璀璨帝國：紐約篇》畫面）

保守估計需要超過1300萬港元！（《璀璨帝國：紐約篇》畫面）

另外，Stephen更趁結婚10周年向Deborah再求婚，他拿著超級巨鑽戒指說：「這是我們的十周年紀念，過去十年有你的陪伴是我的福氣，你願意再跟我結一次婚嗎？」令Deborah感動流淚。

Stephen向愛妻送上超巨型鑽戒。（《璀璨帝國：紐約篇》畫面）

Stephen在節目受訪時透露，認為每個人在人生不同階段都會有不同感受，而自己買禮物比較自在：「不管是珠寶、包包或衣服，都跟金錢的價值無關，而是愛與關懷的象徵，金錢永遠不能畫上等號。」有不少網民都表示富豪的生活太離地，這些珠寶價值連城，一條90卡彩鑽手鏈已經買到一層樓，當然愛與金錢並不對等，但並不是每個人都跟Stephen一樣能隨手買到巨型鑽石戒指。

生活奢華！（IG/@stephenhungofficial）

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