《風再起時》何佩瑜演技大爆發 7個微表情強忍丈夫精神出軌
撰文：陳浩賢
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由兩大影帝梁朝偉、郭富城首度同場較量，香港史詩式電影《風再起時》內地率先上映，票房口碑雙雙報捷，滿以為純粹睇偉仔跟城城鬥戲，原來片中的女角，一樣有精湛演技，其中一幕講述何佩瑜眼見丈夫梁朝偉遇上昔日心儀對象杜鵑，她在瞬間已有7種情緒細膩變化，演活了成功男人背後的女人無奈一面，絕對要落足眼力欣賞。
電影以四大探長故事為背景，城城和偉仔分別飾演磊樂及南江，他們的太太則是杜鵑飾演的蔡真，而何佩瑜演出南江太太Cora，而片中偉仔一直暗戀杜鵑，為他跟城城反目埋下伏線。雖然片中由城城和偉仔孭飛，但女角們絕不是花瓶，尤其是何佩瑜的演出就獲得不少影迷讚賞，其中一幕講述偉仔重遇杜鵑，他心中的白月光，何佩瑜就有7個微表情，演繹心情轉變，先是跟丈夫開心交談，然後焦慮地搓手，故作鎮定再偷看丈夫表情，勉強擠出笑容，但內心仍然出現不安，最後流露出一絲絲的無奈，何佩瑜一瞬間的微表情，贏盡掌聲，為電影增添不少分數。
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梁朝偉為拍攝《風再起時》苦練彈鋼琴，到底過程有幾艱辛？
據知梁朝偉每天早上8點到鋼琴老師家裡練習，從開始站在老師旁細心聆聽，由琴鍵開始認識鋼琴，到後來自己可以上手練習，每日練習的時數更是驚人，而太太劉嘉玲亦有說話要嘉許偉仔。
《風再起時》戲名有特別寓意，是給香港的一封情書？
怎樣令港產片再度興盛，是翁子光的心願。而戲名《風再起時》，其實也代表了翁導對香港電影的寄語。當日梁朝偉願意接拍《風再起時》，也是因為他對香港電影的感情，他是很重感情、很敏感細膩的人。