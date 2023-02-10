《風再起時》何佩瑜演技大爆發　7個微表情強忍丈夫精神出軌

由兩大影帝梁朝偉、郭富城首度同場較量，香港史詩式電影《風再起時》內地率先上映，票房口碑雙雙報捷，滿以為純粹睇偉仔跟城城鬥戲，原來片中的女角，一樣有精湛演技，其中一幕講述何佩瑜眼見丈夫梁朝偉遇上昔日心儀對象杜鵑，她在瞬間已有7種情緒細膩變化，演活了成功男人背後的女人無奈一面，絕對要落足眼力欣賞。

何佩瑜演技大爆發，絕對不是花瓶。（劇照）

電影以四大探長故事為背景，城城和偉仔分別飾演磊樂及南江，他們的太太則是杜鵑飾演的蔡真，而何佩瑜演出南江太太Cora，而片中偉仔一直暗戀杜鵑，為他跟城城反目埋下伏線。雖然片中由城城和偉仔孭飛，但女角們絕不是花瓶，尤其是何佩瑜的演出就獲得不少影迷讚賞，其中一幕講述偉仔重遇杜鵑，他心中的白月光，何佩瑜就有7個微表情，演繹心情轉變，先是跟丈夫開心交談，然後焦慮地搓手，故作鎮定再偷看丈夫表情，勉強擠出笑容，但內心仍然出現不安，最後流露出一絲絲的無奈，何佩瑜一瞬間的微表情，贏盡掌聲，為電影增添不少分數。

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《風再起時》中的四大探長，以磊樂和南江為首。（《風再起時》預告截圖）