《殘影空間》背面鏡頭拍30次要求高　張建聲︰黐線角色手到拿來

香港懸疑電影《殘影空間》，由陳志文首次執導，鄧麗欣（Stephy）、謝君豪、姜皓文、余香凝、凌文龍、張建聲、蔡瀚億等主演，日前電影舉行首映禮，一眾主演出席並入場與觀眾見面。電影主演之一張建聲在首映禮接受《香港01》專訪，分享在《反黑》、《逃獄兄弟》後，再次演繹偏鋒角色的心路歷程。

《殘影空間》一眾主演鄧麗欣、謝君豪、余香凝、凌文龍、張建聲、Babyjohn蔡瀚億一同出席電影首映禮。（陳順禎 攝）

參與導演陳志文的首部劇情長片，張建聲雀躍地介紹角色難得的複雜性：「我的角色設定是一個很循規蹈矩、每件事皆為了家庭的社工，但往往在穩定的生活中便會面對家庭問題，自己與家人關係不佳、面對壓力等等，從而爆發了積壓在內心的一種獸性出來。」

張建聲於《殘影空間》首映禮上接受《香港01》專訪。（陳順禎 攝）

張建聲表示導演為角色用心準備：「這次的演繹方法，非常感謝導演，他給予許多的參考，亦問我會想如何演繹，亦提供背景故事、十足一個人物小傳，非常細緻、詳盡地鋪墊這個角色。」他續指：「我自己很深刻的是，開工第一日拍了一整個早上，到中午吃飯為止我也在拍同一個鏡頭，拍了三十幾次，更加是一個背脊的鏡頭，可想而知導演對畫面非常有要求。無論是一件道具、我穿衣服時的動作，他的要求也非常細緻。」

《殘影空間》的預告片中，張建聲的演出相當陰沉。（《殘影空間》電影預告截圖）

此前，張建聲曾飾演不少精神狀態偏鋒的角色，其中猶以《反黑》的招積與《逃獄兄弟》的刀疤為甚，張建聲坦言《殘影空間》的演出比過去更著重心理：「相比招積與刀疤等反派角色，其實有不同的挑戰性，因為角色設定上是一位社工，並不是罪犯，究竟他的反罪動機與心理是甚麼？其實就想與觀眾一同探討。所以演繹上，不論是語速及表現，其實也較為內斂、低調一點。」

《反黑》中張建聲飾演的角色招積深入民心。（《反黑》電視劇照）

對比觀眾最為深刻的《反黑》，張建聲自言更輕鬆：「上次拍招積因為是一部電視劇，長達三十集，拍攝近半年的時間，所以會長期沉浸在角色當中。但這次相對節奏較快，用一星期的時間便完成了角色，與角色相處的時間較短，加上年紀與資歷的增長，令我更用易掌握。」更笑指：「這類壓抑、『黐線』的角色，對我而言其實手到拿來，這次會更人性化，因為觸及到潛意識的空間，那一種狂妄、邪惡並不流於表面。」

張建聲表示相比招積，《殘影空間》的角色隨資歷及經驗更深，變得更手到拿來。（《反黑》電視劇照）

《殘影空間》預告片中，張建聲飾演的角色牽涉一場對家人狠下毒手的動作戲，張建聲表示：「以往拍攝動作片如《一秒拳王》，都是對打的形式較多，但這次的動作戲的對象是戲裡的家人，有婆婆、老婆，小朋友則沒有。我們拍動作片最怕就是擔當出擊的一方，因為要遷就位置，如果距離拿捏不當就很容易傷到人，所以很感謝戲中的媽媽、太太還有女兒，她們都非常配合，因為拍得很趕時間。」

張建聲在《殘影空間》中揮鐵槌殘殺家人。（《殘影空間》電影預告截圖）

張建聲亦對戲中合作的童星演員非常照顧：「我們拍攝時盡量避免讓小朋友看到過於駭人的畫面，因為始終年紀尚幼，會將她拉到一旁，用一個哄她的方式，告訴她媽媽與婆婆其實只是睡着了，慢慢循循善誘，但小朋友其實非常聰明，多少也明白我們在做甚麼。」