任港秀為養家曾拍三級片　受神感召退出幕前嫁人近照曝光

近日TVB於深夜時份重播2000年劇集《Loving You我愛你》，出現一個已退出演藝圈多年的身影——任港秀， 1998年她從藝員訓練班畢業後，與李思蓓、梁雪湄及姚樂怡組成「電波少女」，憑出眾外貌與身材成功跑出，走性感路線而獲得不少演出機會，之後更接拍多部三級片，縱然沒裸露演出，但已被定型為艷星。

任港秀為生計拍過幾部低成本三級片，當中沒有裸露演出。（網上圖片）

正當演藝事業發展得順風順水之際，任港秀卻毅然決定引退，轉行當傳道人，相隔多年她接受教會節目訪問，透露當年以性感形象示人乃逼不得已，父親在她自幼離世，她肩負起照顧母親及弟弟的責任，當起家中的經濟支柱，行性感可賺來可觀又快捷的收入，縱然自己性格孤癖又不愛出風頭，只好硬著頭皮當起性感女星。

跟吳彥祖在《偷窺無罪》中有親密場面。（電影截圖）

當然，接拍三級片也是為了錢，然而任港秀一直都不開心，直至有日受到神的感召，令她下定決心離開娛樂圈做回自己，2000年代中期已全面引退，改為在教會任職幹事，2013年更下嫁教友Brice。雖然已回歸平凡，任港秀跟一些圈中朋友仍有聚會，並出現在他們的社交網站上，例如年前寶珮如曾分享跟任港秀行山的照片，年過四十的她外貌變化不多，抹去當年的濃妝艷抹，當個平凡女子。

點擊下圖睇任港秀近照