體能之巔｜秋成勳大叔魅力更勝小鮮肉　名模老婆凍齡身材超吸睛

有「真人版魷魚遊戲」之稱的體能競技真人騷《體能之巔：百人大挑戰》（Physical 100）開播至今引起極大迴響，更成為Netflix非英語節目的全球冠軍位置。節目集結100為體格頂尖的男女參賽，不分年齡、性別及職業，通過比拼關卡，爭奪體能巔峰的榮耀及三億韓元（約190萬港元）。有不少參賽者都因而爆紅，不過當中人氣最高的必定是格鬥王秋成勳。

《體能之巔：百人大挑戰》日前上架已經登上全球排行榜第一位。（Netflix）

現年47歲的秋成勳是一眾選手中年紀較大，當他進場時立即成為焦點，幾乎所有參賽者都報以尊重，更表示能夠更這位超強人馬一同比拼而感興奮又驚訝。相信有看韓國綜藝節目的觀眾都對秋成勳非常熟悉，他曾與女兒秋小愛參演《超人回來了》，兩人的可愛互動讓大家看到這位鋼鐵大叔柔情的一面，兩父女更因節目爆紅。

秋成勳曾與女兒秋小愛參演《超人回來了》，兩人的可愛互動讓大家看到這位鋼鐵大叔柔情的一面，兩父女更因節目爆紅。（資料圖片）

為奧運放棄韓國籍代表日本出賽成「叛國賊」

秋成勳是前柔道國手，在柔道選手父親的熏陶下3歲開始練習柔道，雖然擁有接觸表現但無法加入國家隊。後來為了參加2004年奧運，秋成勳選擇放棄韓國籍加入日本，更將名字改為秋山成勳，並代表日本奪下韓國釜山亞運金牌。儘管贏的金牌，但秋成勳卻被韓國民眾貼上「叛國賊」的標籤。

秋成勳是前柔道國手，其後於2004年轉型為異種格鬥技選手，曾經贏過不少國際比賽。（IG圖片）

大叔魅力更勝小鮮肉

雖然秋成勳已接近50歲，但全身散發著不羈的魅力，一身結實的肌肉安全感爆燈，相比起白白淨的小鮮肉Oppa更有性格及吸引力。節目播出後有不少網民都大讚秋成勳極具大將之風，並指觀看節目都是為了秋成勳。

超級大隻啊！（IG圖片）

超強背肌！（IG圖片）

停賽期間追到名模老婆

秋成勳曾於格鬥比賽中因在身體塗上潤膚液被對手抗議而被停賽期間，透過朋友介紹認識了老婆日本知名模特兒矢野志保，兩人拍拖兩年後於2009年結婚，並誕下可愛的女兒秋小愛。有大批網民都大讚秋成勳好識揀老婆，現年46歲的名模矢野志保獲封「日版林志玲」一直保持著凍齡樣貌及少女般的身材，令人非常羨慕。

現年46歲的名模矢野志保獲封「日版林志玲」。（IG圖片）

矢野志保一直保持著凍齡樣貌及少女般的身材。（IG圖片）

矢野志保一直保持著凍齡樣貌及少女般的身材。（IG圖片）

秋成勳一家被網民封為模範家庭。（IG圖片）

愛情故事被改編成韓劇情節

由朴敘俊及金智媛主演的《三流之路》中，劇情講述男主角是一位格鬥選手，在參加人生第一場比賽時，女主角因過程太暴力血腥而低頭流淚。編劇林尚春透露看《超人回來了》時，看到矢野志保見到丈夫秋成勳在比賽期間跟對手肉搏時，看得心驚膽跳，忍不住落的一幕，故將兩人的愛情故事放進劇集裡。

秋成勳在比賽期間跟對手肉搏。（片段畫面）

矢野志保見到丈夫比賽非常擔心。（片段畫面）

秋成勳被打至眼腫。（片段畫面）