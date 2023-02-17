柏林影展｜杜琪峯被問電影為何如此重要：因為佢係同你發聲

杜琪峯出席第73屆柏林影展，今晚連同評審主席Kristen Stewart及其他評審一同會見傳媒，期間杜琪峯亦分享了不少對電影的看法，先有記者問杜sir：「你有睇墨西哥、葡萄牙、日本，澳洲的的電影，有哪位當代的導演或者哪齣電影好欣賞？」

杜Sir說：「而家嘅電影我覺得係差咗㗎，全球嘅電影都差咗，係我自己睇電影嘅世界呢，好似漸漸消失，唔係我以前對電影嘅世界，我希望呢樣嘢只係暫時嘅，可能我講嘢好大膽，但呢個係我真心嘅說話。」

柏林影展吸引了世界各地傳媒來採訪。

之後有記者向評審發問，他說：「能否告訴我們，為何電影對我們如此重要？觀眾坐在漆黑的房間，透過大銀幕看電影，或者依照你們的見解，是什麼令電影變得如此獨特？讓電影能夠長存下去？」

有記者問各位評審為何電影如此重要。

對於這個問題，杜琪峯說：「我覺得電影呢，係永遠喺前鋒，喺前面，當如果有極權嘅時候，人民失去自由嘅時候，電影通常係首當其衝，喺好多地方都係…一定係停咗你嘅文化，電影嘅文化，係直接入Audience（觀眾）入面，所以獨裁者通常對付嘅一定係電影，我覺得香港…no，sorry，我諗全球嘅爭取自由嘅國家同人民呢，佢哋都要支持電影，因為佢係同你發聲嘅。」

杜琪峯在柏林影展記者會上分享了不少意見。

之後杜琪峯亦分享他曾經拍攝過一些成本低的電影，但他表示拍電影重點不是資金多少，最重要的是熱情，他說：「我覺得電影唔係用錢去衡量，我自己拍過幾部電影，（成本）不多過兩百萬港紙嘅電影，而我覺得我係拍得好開心，好舒服，我覺得最重要電影是講緊passion同vision。如果冇咗passion同vision，根本所有藝術家都做唔到佢應該做嘅事。那管佢畀一百億你，你無就係無，你有就係有。」