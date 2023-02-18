風再起時｜「四大探長」呂樂被通緝34年　贓款換算市值遠超過5億

由翁子光執導，郭富城、梁朝偉主演的香港史詩式電影《風再起時》，經已正式上映。電影以五、六十年代隻手遮天的「四大探長」傳奇故事為題材，圍繞「四大探長」之首磊樂（籃本為呂樂）及與其平起平坐的探長南江（藍本為藍剛），側寫香港戰後數十年的民生。

香港史詩電影《風再起時》由翁子光執導，郭富城飾演磊樂、梁朝偉飾演南江。（《風再起時》電影宣傳照）

「四大探長」的傳奇故事自九十年代《跛豪》開始，多次被改編成為電影，其中呂樂先後被曾江、劉德華、梁家輝、吳鎮宇等影帝級香港演員飾演。

由郭富城、梁朝偉主演的電影《風再起時》已於2月17日正式在香港上映。（電影海報）

作為「四大探長」之首，人稱「lak哥」或「樂哥」的呂樂，一生充滿傳奇色彩。呂樂生於1920年，原籍廣東海豐，1940年加入皇家香港警察任軍裝警員，1956年升任新界總華探長，再升任港島及九龍總華探長，曾與並稱「四大探長」的藍剛在駐守區域上對調。有傳呂樂人緣極好，在黑白兩道非常吃得開，並為「收規」設立制度，統一收取、統一派發，一手打造貪污王國。

郭富城於《風再起時》飾演磊樂，此前他曾於《五億探長雷洛傳II父子情仇》中，飾演雷洛的兒子雷用賢。（《風再起時》電影劇照）

1968年，年僅48歲的呂樂便提早退休，有指當時他貪污所得的財產達五億元，故呂樂被稱為「五億探長」。及後1974年廉政公署成立，以英籍總警司葛柏及「四大探長」為重點打擊對象，葛柏廉署成立後逃到英國、但於1975年被引渡回港；呂樂則為逃避廉署追捕，先逃至加拿大、再前往與香港之間沒有引渡協議的台灣。

劉德華曾先後於《五億探長雷洛傳》、《五億探長雷洛傳II之父子情仇》、《追龍》等電影中五次飾演以呂樂為改編對象的角色。（《五億探長雷洛傳》電影劇照）

廉政公署於1976年11月4日對呂樂發出通緝令，直至呂樂2010年病逝於加拿大，通緝令仍一直有效，通緝期長達34年，令呂樂成為香港歷來通緝時間最長的要犯之一。

梁家輝曾於《金錢帝國》裡飾演以呂樂為藍本的角色「Lak哥」徐樂功。（《金錢帝國》電影截圖）

根據廉署公開的《廉署年報1977》顯示，在「追討貪贜」下記錄：「法院亦已發出另一令狀向現居台灣之退休探長呂樂追討港幣九百九十三萬八千二百二十七元。呂氏已提出答辯，但聆訊日期尚未決定。」

廉政公署於1977年的年報中，提及入稟向葛柏及呂樂追討貪污所得的贜款。（《廉署年報1977》文件節錄）

據資料顯示，七十年代香港就業人士每月收入中位數不足1000元，而當時太古城約500呎中型單位售價約為14萬元，換算下，香港法院當時向呂樂追討等值70個上述單位之現金。若粗略以現時太古城一個500多呎單位賣$980萬至上1100萬不等，以現時市況計算，呂樂當年被追討的贜款更高達7億港元。