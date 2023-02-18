風再起時｜「四大探長」呂樂被通緝34年 贓款換算市值遠超過5億
由翁子光執導，郭富城、梁朝偉主演的香港史詩式電影《風再起時》，經已正式上映。電影以五、六十年代隻手遮天的「四大探長」傳奇故事為題材，圍繞「四大探長」之首磊樂（籃本為呂樂）及與其平起平坐的探長南江（藍本為藍剛），側寫香港戰後數十年的民生。
「四大探長」的傳奇故事自九十年代《跛豪》開始，多次被改編成為電影，其中呂樂先後被曾江、劉德華、梁家輝、吳鎮宇等影帝級香港演員飾演。
作為「四大探長」之首，人稱「lak哥」或「樂哥」的呂樂，一生充滿傳奇色彩。呂樂生於1920年，原籍廣東海豐，1940年加入皇家香港警察任軍裝警員，1956年升任新界總華探長，再升任港島及九龍總華探長，曾與並稱「四大探長」的藍剛在駐守區域上對調。有傳呂樂人緣極好，在黑白兩道非常吃得開，並為「收規」設立制度，統一收取、統一派發，一手打造貪污王國。
1968年，年僅48歲的呂樂便提早退休，有指當時他貪污所得的財產達五億元，故呂樂被稱為「五億探長」。及後1974年廉政公署成立，以英籍總警司葛柏及「四大探長」為重點打擊對象，葛柏廉署成立後逃到英國、但於1975年被引渡回港；呂樂則為逃避廉署追捕，先逃至加拿大、再前往與香港之間沒有引渡協議的台灣。
廉政公署於1976年11月4日對呂樂發出通緝令，直至呂樂2010年病逝於加拿大，通緝令仍一直有效，通緝期長達34年，令呂樂成為香港歷來通緝時間最長的要犯之一。
根據廉署公開的《廉署年報1977》顯示，在「追討貪贜」下記錄：「法院亦已發出另一令狀向現居台灣之退休探長呂樂追討港幣九百九十三萬八千二百二十七元。呂氏已提出答辯，但聆訊日期尚未決定。」
據資料顯示，七十年代香港就業人士每月收入中位數不足1000元，而當時太古城約500呎中型單位售價約為14萬元，換算下，香港法院當時向呂樂追討等值70個上述單位之現金。若粗略以現時太古城一個500多呎單位賣$980萬至上1100萬不等，以現時市況計算，呂樂當年被追討的贜款更高達7億港元。
梁朝偉為拍攝《風再起時》苦練彈鋼琴，到底過程有幾艱辛？
據知梁朝偉每天早上8點到鋼琴老師家裡練習，從開始站在老師旁細心聆聽，由琴鍵開始認識鋼琴，到後來自己可以上手練習，每日練習的時數更是驚人，而太太劉嘉玲亦有說話要嘉許偉仔。
《風再起時》戲名有特別寓意，是給香港的一封情書？
怎樣令港產片再度興盛，是翁子光的心願。而戲名《風再起時》，其實也代表了翁導對香港電影的寄語。當日梁朝偉願意接拍《風再起時》，也是因為他對香港電影的感情，他是很重感情、很敏感細膩的人。