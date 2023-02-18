杜琪峯相關微博突被封疑柏林言論所致　內媒料新作品上映或受影響

今屆柏林影展評審之一的香港導演杜琪峯，在香港時間16/2與一眾評審接見傳媒，期間在記者會上發表對電影價值的評論。事件發酵一日後，有內地網民發現跟杜琪峯相關的微博突然被封，內地傳媒更報道，隨後杜琪峯執導或有份監製的影視作品，均有可能被禁止上映，當中涉及9部作品。

杜琪峯在柏林影展記者會上分享了不少意見。(影片截圖)

日前香港導演杜琪峯在柏林記者會上被問及讓電影能夠長存下去？杜琪峯以廣東話回應說︰「我覺得電影呢，係永遠喺前鋒，喺前面，當如果有極權嘅時候，人民失去自由嘅時候，電影通常係首當其衝，喺好多地方都係…一定係停咗你嘅文化，電影嘅文化，係直接入Audience（觀眾）入面，所以獨裁者通常對付嘅一定係電影，我覺得香港…no，sorry，我諗全球嘅爭取自由嘅國家同人民呢，佢哋都要支持電影，因為佢係同你發聲嘅。」

記者登入杜琪峯的微博，已表示未能前往。（網頁截圖）

言論當晚在香港引起熱議，同時在內地也掀起迴響，到昨日（17日），更有內地網民發現一個節錄杜琪峯金句的微博賬號「杜琪峯bot」突然被封。隨後有內地媒體報道事件起因，直指他在擔任柏林電影節評委期間，發布了一些不正當言論，導致該賬號被封。報道續指，今次事年，可能有9部由杜琪峯執導或監製的作品會受影響未上映，當中包括林家棟、楊樂文（Lokman@MIRROR）主演的電影《命案》，延伸劇集《三命》，還有其他如《大時代》、《花街淚》、《捂著眼睛看紅光》、《天掎與師》及《在清朝》等。

今次在柏林首映的包括杜琪峯監製的《命案》。（《命案》劇照）

報道最後還說明︰「杜琪峯作為一名大導演，他應該知道自己的影響力，所以更應該有格局才對，況且他還有多部電影未上映，很多人的心血和付出都在，如果因為他導致待映的電影不能上映，那就無語的不止網友了。」相信事件會繼續發酵，而杜琪峯與電影《命案》的製作團隊，將於下周二返港並舉行記者會。