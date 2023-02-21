張家輝執導作《贖夢》煞科　與許恩怡玩驚嚇合照變大細路

張家輝執導的新作《贖夢》日前舉行煞科宴，當日劉俊謙、朱晨麗、袁富華、張松枝、李凱賢（Brian）及許恩怡（Natalie）都有出席，最細年紀的Natalie在現場相當活躍，哄得現場所有人都相當開心，更叫家輝一齊扮驚嚇樣來合照，Natalie更自備即影即有相機，滿場飛跟大家拍照留念打成一遍，又扮出親親劉俊謙的臉，成為全場竉兒。

煞科宴現場氣氛高漲，除了慰勞一眾勞苦功高的台前幕後之外，更安排了大抽獎活動，不少工作人員都抽中獎，滿載而歸。當中Natalie和朱晨麗都幸運中獎，最後家輝更特別留下來跟劇組每個不同崗位的工作人員合照，其中道具組更準備了一個道具洋娃娃給家輝簽名留念，整晚充滿歡樂氣氛。

道具組準備了一個道具洋娃娃給家輝簽名留念，未知洋娃娃在戲中的「戲份」有幾重。（電影公司提供）

問及家輝這麼快就煞科有否不捨時，他直言：「煞科當日都覺得這樣就完了嗎？心裡不想太快完。大家都非常落力演出，有些演員拍完自己的戲份又不願離開，想再一齊玩多一陣，整個拍攝、工作氣氛都相當好。」劉俊謙續指：「其實我們煞科才數天，但已經好像有一段時間沒有見面。剛剛家輝哥都說見到好多劇組工作人員、開工時好污糟，今日個個都很乾淨、好靚。」

台前幕後合作愉快。（電影公司提供）

而非常受大家喜愛的Natalie表示自己相當不捨，她說：「因為大部分都係自己拍，好想同大家一齊拍多點戲，相信好快有機會再見，做完後製我們戲院見。」家輝笑言：「你咁紅，這麼多戲都有你份。」朱晨麗同樣表示：「自己的戲份對手不多，未必能見到全部演員、工作人員，今晚才發覺原來我們劇組很大陣容，也很感恩可以參與其中，成為一份子，多謝家輝哥。」

全組年紀最細的Natalie，在現場相當活躍，哄得現場所有人都相當開心。（電影公司提供）

講到現場拍攝方面，家輝指大家都有非常歇斯底里的戲份， 將心底不為人知的另一面揭露出來，晨麗的角色則較為溫和。同樣有着不少沉重戲份的阿謙續指：「我本來都以為壓力會很大，但家輝哥給予我莫大的信心和信任，度戲時大家都有些想法，傾下去發現有不同靈感，相當好玩。」

Natalie同樣表示覺得家輝在現場提供不少建議，對她演出極大幫助。Natalie︰「首先他演過很多戲，知道我們有甚麼需要，如何幫助我們，又會在鏡頭旁邊不停幫我們，令我感到相當放心。」家輝笑着補充：「我自己都需要別人幫忙，我同謙仔拍重心戲時，都需要有人一路講背景資訊，我再做番出來。所以跟演員傾談過後發覺有更舒服的方法的話，當然會選用，令大家演戲的準繩度更高。」