余慕蓮獲古天樂表揚傑出貢獻　喜極而泣：諗住呢世都唔會有獎

經歷疫情肆虐後，香港演藝人協會事隔三年、日前再次舉辦春茗茶聚，吸引過百會員踴躍出席，包括羅蘭、余慕蓮、馮素波、黃夏蕙、丁羽、邵音音、張雷等，場面墟冚。協會更即場宣布由今屆春茗開始，增設頒發傑出演藝大獎環節，表揚過去多年來為演藝界付出寶貴青春、貢獻良多的前輩藝人，余慕蓮、江圖及黎宣榮膺首屆得獎者，余慕蓮上台領獎時喜極而泣，邊嗚咽邊感激會長古天樂對他們的照顧，場面感人。

余慕蓮喜極而泣。

黎宣得獎 余安安送到府上

演藝人協會於春茗茶聚增設頒發傑出演藝大獎環節，為隆重其事，會長古天樂親臨現場頒獎給前輩藝人，得獎者之一、現年92歲的黎宣則獲副會長余安安將獎項送到府上，久未露的黎宣在鏡頭前眼仔碌碌，十分精靈，更表示對得獎感到開心。

在茶聚席間的兩位得獎前輩余慕蓮和江圖則親手接過古天樂頒發的獎座，當中余慕蓮領獎時表現激動感觸落淚，她嗚咽表示：「多謝多謝，今日好開心見到咁多老友記，已經幾年冇見，多謝主席（古天樂）照顧我哋成班，繼續搞多啲活動。」余慕蓮坦言從影數十年來從未得過任何獎項，讓她驚喜萬分：「好感動有人畀獎我，諗住呢世都唔會有獎，以前走勻五台山，啲人叫我五台蓮，但係都未有一個獎，我自己安慰自己話屋企細冇地方放，今日好驚喜演藝路上得到獎，我會將呢個獎座放喺廳。」

92歲的黎宣久未露面！

休養生息 行公園鍛練肌肉

余慕蓮於2020年患上肺纖維化，一度要在深切治療部留醫，出院後積極休養，雖然走路時要用步行架輔助，但在整個茶聚精神不俗且對答如流，余慕蓮指：「好多人入ICU都未必出得番嚟，所以我好感恩，醫生話冇得醫，只可以每年打兩次標靶藥，唔好畀佢翻發，一翻發就拜拜，但我唔驚，每個人都要死，最緊要瞓瞓吓去，唔好辛苦，唔好入醫院，之前喺醫院瞓嗰半年真係好辛苦；而家我一早就叫姐姐陪我去行公園，醫生叫我行多啲，如果唔係會肌肉收縮，行完公園就去麥花臣踩吓單車機。」

古天樂、余安安、錢嘉樂與馮素波、張雷、江圖、丁雨、羅蘭、余慕蓮

休養生息 行公園鍛練肌肉

余慕蓮於2020年患上肺纖維化，一度要在深切治療部留醫，出院後積極休養，雖然走路時要用步行架輔助，但在整個茶聚精神不俗且對答如流，余慕蓮指：「好多人入ICU都未必出得番嚟，所以我好感恩，醫生話冇得醫，只可以每年打兩次標靶藥，唔好畀佢翻發，一翻發就拜拜，但我唔驚，每個人都要死，最緊要瞓瞓吓去，唔好辛苦，唔好入醫院，之前喺醫院瞓嗰半年真係好辛苦；而家我一早就叫姐姐陪我去行公園，醫生叫我行多啲，如果唔係會肌肉收縮，行完公園就去麥花臣踩吓單車機。」

江圖高興 盼有機會過戲癮

另一位得獎前輩江圖對得獎亦深感高興，他表示：「好鍾意做戲，將來仲可以叫我演出，我之前喺《叔叔》戲份雖然少，但好開心，希望再有機會做戲，我未係老到行唔到，仲可以同觀眾見面。」

古天樂自2018年上任香港演藝人協會會長後，一直致力維護演藝人權益，疫情期間又發起「香港電影工作者疫境支援計劃」，向基層電影工作者發放援助金；經歷三年的抗疫，會長古天樂於今年拍板復辦春茗茶聚，席上除了向會員派發由他與曾志偉預先安排的利是及福袋外，余安安、成龍、劉嘉玲與前副會長張敬軒亦捐出獎金獎品作抽獎之用，令席上會員滿載而歸。

江圖

點撃下圖睇現場：