《桃姐》改編真人真事　媽姐與少爺情同母子晚年終願接受照料

由香港電影殿堂級導演許鞍華執導的作品《桃姐》，改編自電影監製李恩霖的真人真事，講述他家族中的媽姐桃姐，與自己之間名為主僕卻又似母子的關係，桃姐與少爺Roger在電影中分別由葉德嫻與劉德華飾演。《桃姐》於2012年上映，並於「第31屆香港電影金像獎」提名八項，最後獲得最佳電影、導演、編劇、男主角及女主角五項大獎，成為《女人四十》後第二部「大滿貫」作品。



《桃姐》由許鞍華執導，葉德嫻與劉德華主演，改編自電影監製李恩霖與媽姐鍾春桃的真人真事。（《桃姐》電影劇照）

《桃姐》電影由桃姐晚年開始敘述，直至中風、入住安老院並壽終。李恩霖在電影上映後，出版了《桃姐與我》傳記，透露了更多桃姐前半生的故事。桃姐本名鍾春桃，自小家境貧窮，遭到父母遺棄、交託予外人撫養，然而養父卻不幸被殺、養母在桃姐13歲時又再遺棄他，交付李恩霖的外祖母，成為媽姐，亦即自梳不嫁的家僕，從此照顧李恩霖家族跨越五代家庭成員。而李恩霖雙親結婚之時，桃姐亦隨主母來到李家，照顧李家大小。

桃姐曾兩度被棄養，來到李恩霖母親家中成為媽姐，並照顧李恩霖家中五代。（《桃姐》電影劇照）

桃姐與李恩霖的母親同年，感情深厚，李恩霖與胞妹出生後，由嬰兒開始便由桃姐照顧。在李恩霖的成長中，除了赴美留學數年及工作的時間，桃姐一直是他生活的一部分。桃姐生活儉樸，房間由李恩霖家中的陽臺改建而成，只有一張單人床，高掛着一列放置縫紉機、保溫飯盒與器具的大木櫃，下面放置一部洗衣機，房間的窗子下放置了兩個樟木箱，箱子是李恩霖母親的嫁妝。

桃姐一生儉樸身無長物，最珍惜的是少爺一家的記憶與舊物。（《桃姐》電影劇照）

桃姐中風後，李恩霖送他到安老院前一天，才發現箱子內收藏着他與妹妹兒時的玩具、衣服與孩提時代桃姐背着他外出時所用的背帶等舊物。李恩霖曾表示，從小到大，直到父母與妹妹移民美國，樟木箱也一直放置桃姐的房間，自己從不知道箱子裡裝了甚麼東西，當時才發現桃姐珍藏着自己的人生記憶與成長片段。

桃姐晚年中風，李恩霖分身乏術，未能親自照料，於是暫託到安老院中。（《桃姐》電影劇照）

電影《桃姐》中，有一段葉德嫻為劉德華煮好飯餸後，Roger在飯桌上吃飯、桃姐在廚房吃飯的情境。在現實中，桃姐在李家幾十年，從來不會與李家同檯吃飯，及至李家移民後，剩下李恩霖在港，有時李恩霖偕桃姐外出用膳，她也會感到尷尬與緊張。然而中風後，桃姐漸漸失去自我照顧的能力，每逢Roger到安老院探望他，總會嘗試餵他吃飯、照顧桃姐。桃姐起初也很不習慣，慢慢才接受自己照顧幾十年的少爺，倒過來照顧他。

桃姐在李家幾十年，從來不會與主家同檯吃飯，電影中亦有呈現相關情節。（《桃姐》電影劇照）

而桃姐去世後，李恩霖保留了桃姐房間的陳設，他將與桃姐的經歷，寫在筆記中，整理成為桃姐的故事。李恩霖曾於《女人四十》與許鞍華合作，擔任創作總監，他將故事交到許鞍華手中，便成就了感動千萬觀眾的電影《桃姐》。