【我就是演員】惠英紅重演《桃姐》挑戰葉德嫻　竟遭內地網民圍剿

內地節目浙江衛視《我就是演員》曾請來不少演員重演一些經典場面，如章子怡、楊蓉、張鈞甯等等，就連金像、金馬獎影后惠英紅都前後上過節目至少兩次。近日，惠英紅便化身「桃姐」在節目上跟張晨光對戲，上演一段感人的母子情，分別重現劉德華和「Deanie姐」葉德嫻的《桃姐》，但號稱演技派的紅姐似乎今次都未能滿足一眾大陸網民。

惠英紅在節目中扮演「Deanie姐」葉德嫻的「桃姐」。（影片截圖）

本來節目中紅姐扮演「桃姐」，在紅姐出場之前明明正在播放原版的《桃姐》，但似乎就因為Deanie姐在近半年來的反修例運動中積極發聲，身體力行的關係，原版的片段中全無她的戲份，只剩下一個背影，看來是避免畫面中有Deanie姐的出現。

而故事講述紅姐扮演的「桃姐」，故事講到一名老女傭人跟大家庭少爺的主僕情，因為桃姐突然中風，少爺需要送她到安老院，而一心侍主的她卻又怕就此被拋棄。

演戲時，紅姐需要借助化妝效果來突顯自己外貌上的老態，不過她的談吐、行動、甚至乎內心戲其實都跟一位真老人家沒分別，加上早就在《幸運是我》中已有同樣扮演老人家經驗，對她而言可謂毫無難度。

不過有內地網民表示就算紅姐演好，但都要挑剔她的口音問題。（影片截圖）

貴為影后的她其實在演技上都無可挑剔，但就有內地網民表示因為語言的問題，令紅姐的演出有些折扣，直言因為她的普通話帶有港式口音，就此差了一點點，未能給出100分的完美分數。

另有網民指紅姐演技已經很到位，但既然內地網民有如此表示，香港網民則指「唔完美，可接受，有改善空間。」（影片截圖）

圍剿跟政治立場冇關

近日，如果有港星在微博被內地網民圍剿，多數是基於政治立場。不過紅姐好早已表明自己愛國，曾在微博出文：「香港是中國的香港！加油中國，加油香港」，又轉發了一個不容許任何國家、組織或個人干預中國內政，應該嚴懲暴徒的微博，甚至有演出過內地電影《我和我的祖國》，可見她屬政治正確一群，故今次被圍剿似乎真的從演技出發。即使如此，亦有網民大讚她的演出其實已經非常夠火喉，另外都有人留言表示「唔完美，可接受，有改善空間。」