斷網︱黃德斌深入網絡森林全家被飛車追殺　譚耀文︰網絡玩下好啦

香港數碼犯罪電影《斷網》，由鄭保瑞監製、《麥路人》導演黃慶勳執導，三大影帝郭富城、林家棟、任達華主演，3月2日電影舉行首映禮，城城與林家棟攜同黃德斌、譚耀文等一眾主演出席，與觀眾見面。《斷網》的型佬演員陣容強大，黃德斌與譚耀文亦繼《逃獄兄弟》系列後再次同框亮相，二人之間的火花讓觀眾大為期待。

郭富城、林家棟、黃德斌與譚耀文攜同一眾主演，出席《斷網》電影首映禮。（葉志明 攝）

提到《逃獄兄弟》的合作，黃德斌整理一下拍攝時序後表示：「拍攝上應該係呢套先嘅。」譚耀文亦分享疫情期間拍攝《斷網》的寒冬時期：「呢套戲應該係2019年定2020年，疫情最嚴重嘅時候，幾乎好似係冇戲開㗎喇嗰段時間，全香港唔知係得一部定兩部，呢部係最大嗰部。」

黃德斌與譚耀文於《斷網》首映禮上接受訪問，二人在《逃獄兄弟》系列電影上映後再度同框。（葉志明 攝）

相比《逃獄兄弟》分別飾演懲教署長官與在囚人士，黃德斌形容在《斷網》中與譚耀文的關未如之前熾熱：「今次係比較疏離。」譚耀文隨即笑指：「你又話唔記得嘅？」黃德斌續指：「我剩係記得同你嗰場係喺Office，就係一場戲咁多啫，冇乜可以交流嘅嘢。」譚耀文又表示演繹角色上，與過去爆發性的銀幕形象有所不同：「輕啲囉今次我嘅角色會做得，冇之前好多角色都好強勢，有啲突破嘅我覺得。」

譚耀文與黃德斌在《斷網》中的造型頗具突破，演繹的角色亦與過去的銀幕形象有所不同。（電影公司提供）

《斷網》以電腦世界為題材，牽涉不少對白與技術專有名詞，黃德斌表示：「唔多嘅！因為我個角色嘅對白本身都唔多嘅，但係都好重要嘅一個角色。」除了郭富城在訪問中提及的驚險動作場面外，黃德斌亦有飛車動作戲：「因為要被出賣、要被滅口，所以喺一家人返屋企嘅時候，畀人跟蹤，然後就殺害，係一個驚險嘅追逐場面嚟嘅。拍攝過程某程度上（危險）啦，其實有好多喺車裡面我要拍嘅嘢就係聽住導演指揮啦，靠自己想像而家個情況係點樣啦，然後再拍車外嘅戲嘅時候，有啲（飛車）就要我揸、有啲就唔駛我揸嘅，但係都有啲好驚險嘅鏡頭。」

黃德斌在《斷網》首映上分享自己的角色在戲中被殺害，訪問期間則透露與飛車橋段有關。（葉志明 攝）

早前《斷網》推出製作特輯，展示耗資2000萬特技打造的「網絡森林」，黃德斌表示自己也參與到該段戲份：「其實我都有㗎！我好先就入咗個網絡森林入面，要跑嚟跑去嘅、要去攞嘢嘅，咁變咗裡面嘅情況我係比較熟悉嘅。就係因為我咁熟悉，所以更加要搞掂咗我。」譚耀文隨即笑指：「我係客串㗎咋，其他嘢都唔係好清楚。」黃德斌則補充指：「你唔駛進入去啫！」

《斷網》製作團隊耗資2000萬打造戲中的「網絡森林」。（《斷網》劇照）

《斷網》以網絡安全與危機為主旨，黃德斌表示不論拍攝前後，自己的意識也一貫謹慎：「其實大家都知道網絡唔係咁安全嘅。」譚耀文則提及自己在網絡上被入侵、冒充經驗：「猶其係公眾人物啦，好多時都會被人Hack（入侵），假Account啦、我最近都有試過，好多藝人朋友都有試過，所以網絡嘅嘢玩下就好啦、輕輕間唔中玩下。」