甄子丹首任政協出席全國兩會：用動作電影講好中國故事

「宇宙最強」甄子丹今年初首度獲委任為港區全國政協委員，今日（5日）他現身北京參加全國兩會，他受訪表示：「很榮幸能夠擔任新一屆全國政協委員，這是很大的責任，我會盡力做好這份工作，為大家服務，為國家做點實事」。

甄子丹（中）跟其他政協委員合照。（視覺中國）

被問到為何願意出任政協，甄子丹指沒有特別原因，認為現在還是學習階段：「因為一直以來我都在我的電影，都做一些我認為是正確的事情，大家都可以從我的電影裡面看到一些精神，所以也是我自己作為一個中國人的本份」。

甄子丹表示會跟孩子解釋擔任政協是何等偉大工作。（視覺中國）

談到對政協工作有何抱負，甄子丹表示：「針對中國電影人才的合作與交流，我覺得現在的中國動作類型的電影越來越少，需要更好的政策去吸引投資、擴大需求，讓更多的電影人在這個類型上有發展，讓更多的電影人創造出更多的中國的驕傲」。

甄子丹認為動作電影相對其他的類型較容易感染觀眾，能夠最有效地去宣揚電影本身的一些信息，並以李小龍、成龍及李連杰的作品，以及其主演的《葉問》系列作例，他提到生命兩樣最重要的東西——電影及家庭，啟發他對身為政協的責任：「我會關注對中國電影產業文化有幫助的議題，作為一個父親，我會關注多一點中國青少年小孩的發展」。