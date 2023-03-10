HKIFF︱Locker家忻驚傳分手　袁澧林間接證實：大家都Move On咗

第47屆香港國際電影節（HKIFF 47）今日（10日）舉行記者招待會，介紹本屆兩部港產開幕電影，由本屆焦點影人鄭保瑞執導、MIRROR隊長Lokman楊樂文及林家棟主演的作品《命案》將舉行亞洲首映，由許鞍華導演的紀錄片《詩》則會進行世界首映；由卓韻芝執導作品《送院途中》亦會以閉幕電影舉行世界首映。

《送院途中》作為本屆香港國際電影節（HKIFF）閉幕作品，導演卓韻芝攜同主演袁澧林、游學修、潘燦良及伍詠詩（左一），一同出席記者招待會。（葉志明 攝）

Locker與Kayan9896驚傳分手

近日驚傳「試當真」女神吳家忻（Kayan9896）與Locker林家熙分手的傳聞，作為「試當真」的緊密戰友，游學修在記者會後接受訪問時笑指與Locker不太熟悉：「我冇㗎！我剩係同佢做嘢，之後冇乜交集，唔係好Friend㗎！」又指：「拍嘢咪拍囉！唔傾㗎、我唔同佢傾㗎！」

袁澧林與游學修在記招後接受訪問，回應彼此好友Locker林家熙與家忻之間的分手傳聞。（葉志明 攝）

袁澧林（Angela）早前與家忻一同到東京旅行，在記招上接受訪問期間，則間接確認消息：「首先我覺得兩個都係非常之好嘅人啦！家忻係一個性格超級好嘅女仔，可以講嘅係大家都Move On（向前看）咗囉！因為其實佢哋分開係……」游學修詐作不知，表現驚訝：「佢哋分開咩？」袁澧林略顯尷尬，笑指：「你喺到伏我？」游學修則繼續一貫口風：「我唔知呀！原來佢哋Move On咗嗱？」

袁澧林早前與Kayan9896同遊東京，在訪問裡亦間接證實了Locker林家熙與家忻的分手傳聞。（葉志明 攝）

袁澧林於是續指：「兩個都係我好好嘅朋友，兩個都係好好嘅人。」游學修則表示：「分開唔一定係壞事嚟嘅！」至於Locker與家忻日後會否因此而不再於「試當真」同框演出，游學修則表示「唔會啦！其實我哋早排先一齊拍完片，冇呢啲嘢！」

游學修則表示早前才與傳聞分手的Locker與家忻合作拍片。（葉志明 攝）

袁澧林講粗口

Angela在記者會上介紹《送院途中》的角色時，自爆在戲中講許多粗口，接受訪問時則解釋角色的來龍去脈：「喺《送院途中》裡面做嘅角色係一個護士，台詞有好多粗口，因為佢嘅Character（性格）好爽直、（游：幾有工作壓力、好辛苦！）工作壓力大，護士好辛苦！呢套戲裡面嘅女人聰明過男人。游學修飾演嘅黃Sir同古生飾演嘅馬Sir都有啲好Stubborn（固執），我嘅角色係想揭穿佢哋、想佢哋面對返個現實囉！」

袁澧林在香港國際電影節記者會上，曾表示自己在《送院途中》的角色有許多粗口對白。（葉志明 攝）

在拍攝團隊面前講粗口對白，Angela似乎仍然略感不習慣：「啲台詞成日講粗口，拍攝現場有好多人，我聲大大咁就覺得好搞笑囉！好少有機會喺咁多人面前講。」而作為基督徒的Angela，講粗口似乎亦多少令她感到內疚：「返屋企會祈禱囉！對唔住啊！因為講咗好多粗口。」

袁澧林拍攝完《送院途中》，仍然尚未習慣在拍攝團隊面前聲大大地講粗口。（葉志明 攝）

而在拍攝前，Angela與《送院途中》的團隊亦為演出準備周全：「我哋拍攝之前有好多Acting Training（演技訓練），主要係擔心我啦，因為兩年前都唔算好多演出經驗，可能又見到我嘅氣勢好弱、狀態唔算好好，所以訓練我成為一個好爽直、好大剌剌嘅人。咁我哋喺訓練裡面就搵一個方法，不如扮卓韻芝啦！其實我係頗擔憂嘅，因為唔知自己做咗啲乜嘢。」至於扮卓韻芝究竟有幾成似，Angela則表示：「我扮唔到啊！我冇佢咁有才華！」

袁澧林自爆在《送院途中》的部分演繹，有模仿導演卓韻芝的成份。（葉志明 攝）

扮卓韻芝飾演角色

《送院途中》導演卓韻芝在記者會後亦有接受訪問，談及袁澧林扮自己進行演出，卓韻芝笑指：「呢個Angela啊！我冇諗過佢哋喺到扮我㗎！後尾佢走嚟話『我做一場畀你睇呀！』跟住就走，我就覺得幾好啊！跟住就喺到扮嘢。其實唔係嘅，Angela係有自己嘅風格嘅，我有睇《窄路微塵》啊！佢明顯係有自己嘅風格㗎！」

《送院途中》導演卓韻芝表示，自己有觀看袁澧林在《窄路微塵》的演出，認為Angela有自己的風格。（葉志明 攝）

雖然《送院途中》在《窄路微塵》後才上映，但在製作時序上卻是相反：「係拍咗呢套先嘅，所以『Angela是Angela』嚟嘅。呢部喺開始前兩個月呢，我哋係操到佢哋死咁滯，不停咁Acting Class、不停咁傾劇本，逐句對白傾，『你覺得佢諗緊乜嘢呢當時？』亦都會隨住佢哋嘅想法去作出少少改動嘅。」

被古天樂鬧喊

拍攝《送院途中》期間，游學修與老闆古天樂有不少對手戲，游學修自言存在壓力：「一開始有啲壓力囉！因為佢平時都多計傾，但係去到開工頭一兩日佢係完全同我零交流，除咗拍戲嘅時候，亦都冇同我傾任何嘢。因為一開始喺戲裡面都唔係好熟，隔咗個農曆新年，佢話『你做得幾好㗎！OK㗎！但係你可以再掉多啲嘢出嚟』。」游學修更笑指在拍攝期間發現了古生的另一面：「佢成日喊同埋成日鬧人囉，喺戲裡面，現實就唔知啦！但係我都慣㗎喇！」

袁澧林解釋被古天樂罵主要因為自己的表現未夠好，演繹生硬死板。（《爆谷一周》節目截圖）

早前於《爆谷一周》自爆曾被老闆古天樂鬧到喊的袁澧林，在訪問中更詳細地分享背後源起：「其實係我自己嘅問嚟嘅，我演出唔夠到位，嗰場係個角色其實做咗啲好大鑊嘅嘢，其實佢幫緊我進入去嗰個狀態。」觀眾在觀看Angela提名金馬與金像獎的《窄路微塵》後，才有機會觀看製作時間更早的《送院途中》，Angela自言：「麻麻哋我都預咗㗎喇。」

袁澧林憑《窄路微塵》提名金馬奬與金像獎影后，但新上映作品《送院途中》的製作時序其實更早。（葉志明 攝）

游學修則乘機調侃Angela一番：「佢就驚㗎！因為而家威呀！提名晒嘛！」袁澧林害羞地笑指：「呢個係你講嘅！」游學修亦笑指：「係！呢個我講嘅！因為佢而家威喇！被受肯定，Loop返兩年前就驚自己未受肯定，驚表現唔好。」袁澧林則收起笑容，正經地表示：「我又好坦白，接受到自己有啲嘢係做得唔叻。首先可能我對自己要求高啦，大家睇完可能覺得冇乜嘢嘅！同埋演戲嘅路好長，廿幾三十年咁，總有啲嘢自己做得唔叻。」

游學修在訪問中調侃袁澧林，指她提名金馬與金像影后，非常威風。（葉志明 攝）

袁澧林都要減肥？

香港電影金像獎頒獎典禮將於4月中旬舉行，提名「最佳女主角」的袁澧林作為候選影后，必然現身典禮前的紅地毯環節。Angela提到紅地毯，笑言：「未搵到戰衣呀，但係由而家開始要戒糖！因為最近飲珍珠奶茶又飲得……」游學修開玩笑地打斷袁澧林：「你要減肥呀？」Angela則笑指：「我唔係減肥呀！你唔好Body Shame（攻擊身形）我啦！我想手臂啲線條靚啲囉！」