張繼聰作曲賀謝安琪生日　現身周星馳IG︰你知我行緊運啦！

香港導演會年度大獎今日（16日）舉行年度頒獎禮，頒發2022年度七項大獎予香港電影製作人及演員。頒獎禮現場群星雲集，張繼聰與謝安琪夫婦亦甜蜜現身，並於頒獎禮開始前接受訪問。

張繼聰與謝安琪夫婦一同出席香港導演會年度頒獎典禮，並於開始前接受訪問。（葉志明 攝）

早前張繼聰驚現於周星馳的社交媒體相片中，成為第一位於星爺IG登場的藝人，張繼聰笑指：「所以你知我行緊運啦！」而張繼聰亦分享與星爺會面的感受：「好神奇嘅！佢叫我上去拍啲互動嘅嘢，我都冇問係拍乜，我直上啊！可以見星爺一面！」作為近年喜劇電影的常客，張繼聰指自己不夠膽尋求與星爺一同演戲：「你係我你夠唔夠膽問呀？我就唔敢問喇！『星爺！點啊！係咪想合作呀？』我唔敢啦！但係星爺好nice，佢同我講咗啲對電影、演戲嘅嘢，我覺得超開心！」

張繼聰早前驚現周星馳的IG相片中，成為星爺IG上首位現身藝人。（周星馳IG圖片）

近日適逢謝安琪46歲生日，謝安琪甜笑指老公張繼聰的生日禮物別具心意：「今年係有啲新意！佢今年寫咗一首歌畀我，我係幾滿意嘅！生日嗰日收到，首歌係寫得幾有感情，我聽完已經好有感覺。雖然未有歌詞，但係我感覺到佢係充滿感情咁寫。」張繼聰則笑指：「雖然我係一個普通嘅音樂愛好者，雖然都攞過作曲人大獎，但係都好多年前啦！咁好卑微咁送個生日禮物畀佢啦，點知又得到佢嘅採納，所以好開心！」

早前謝安琪46歲生日，訪問時分享指收到張繼聰為自己作的一首歌。（葉志明 攝）

對於「生日歌」會否成為派台作品，謝安琪表示：「我隨即搵咗製作班底開始做，搵緊人填詞。」張繼聰與謝安琪的樂迷一直期待二人同台合作，被問及會否作新歌MV上共演，張繼聰笑指：「我暫時未收到咁嘅通知！不過我覺得都幾有價值嘅，因為我哋兩個喺樂壇上冇合作過，我都幫過好多樂壇嘅天后寫歌啦！唯獨係隔籬呢位未寫過啦、如果真係（成事）我覺得都幾有紀念價值呀！」至於合唱作品，張繼聰則笑指：「唔好再講合唱啦！逐步逐步嚟啦！」