林家熙回應與Kayan9896分手傳聞　Locker︰少撞到、唔會特別避開

香港導演會年度大獎今日（16日）舉行年度頒獎禮，頒發2022年度七項大獎予香港電影製作人及演員。頒獎禮現場群星雲集，自《點五步》起進入影壇的Locker林家熙亦到場出席。近日Locker與家忻9896分手的消息令粉絲關注，Locker今日亦親自回應心情與狀態。

Locker今日出席香港導演會年度頒獎典禮，回應自己與家忻9896分手的心情與近況。（葉志明 攝）

Locker在頒獎典禮上接受訪問時分享分手的心情：「平伏咗，因為都好多工作在身，冇辦法。」Locker亦透露自己與前女友甚少碰面：「都唔會特別避開，前題係我哋都少撞到，近一兩個月都少撞到。因為我近呢幾個月都忙住拍戲，佢就忙住整新歌，所以都少見。」他亦透露「試當真」與「試玩mode」也比較少見面。

過往不時放閃嘅Kayan9896同男友Locker，有傳已分手兩個多月。（IG圖片）

對於家忻9896疑似表示歡迎追求者出動，Locker表示現階段未考慮開展新戀情：「我想拍戲先，我近排迷戀上做戲！」而Locker亦與一班圈中男偶像越來越熟悉，他表示：「我哋成班係唔係都冇拍拖呢？我唔敢講、我唔肯定呀！」續指話題都圍繞幼稚無聊的男仔話題：「Men Talk呀！成日講埋啲Man嘢！冇講追女仔喎！講啲幼稚嘢、成字Gag咁！」

Locker在香港導演會年度頒獎典禮上接受訪問時，表示自己現階段將集中精神拍戲，未有考慮新戀情。（葉志明 攝）

醉心拍戲的Locker亦透露，自己仍然帶傷在身：「我拍戲整親隻腳拗柴，跟住照X光，醫生話我靭帶傷咗，但係都要每日拍戲。」他亦表示醫生吩咐他休養長達一個月，但因為接二連三地拍電影，所以無法依從。「拍戲散心都幾好嘅！」常言「愛情失意、事業得意」，Locker指自己並沒有同類感受：「又唔算、唔算失意嘅！我覺得我哋兩個喺自己方便繼續努力發展都好嘅！」