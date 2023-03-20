超時空要愛｜梁朝偉胸襲畫面成經典Cap圖　劇情竟引起自殺事件？

梁朝偉演技有幾好著實不用多說，日前他就憑《風再起時》二度拿下《亞洲電影大獎》最佳男主角。除了劇情片，梁朝偉演喜劇都有一手，25年上映的《超時空要愛》雖然票房仆直，但獲得不少影迷喜愛，其中一幕梁朝偉胸襲護士的畫面更成為經典。

《超時空要愛》後半部講述一眾主角穿越到三國，對當時的觀眾來說可能太前衛。（電影截圖）

《超時空要愛》由黎大煒執導、劉鎮偉編劇，劇情講述員警劉一路（梁朝偉飾）某天在路上突然接到一個電話，告訴他千萬要勸阻「那個女孩」自殺，因為女孩的生死會成為他人生的轉捩點。劉一路對這通電話感到莫名無比，而就在這時，兩個流氓Gigi（李綺虹飾）大飛（劉以達飾）在街上槍戰，劉一路喉部誤中大飛子彈。被送到醫院搶救後，劉一路靈魂出竅，遇上了一個全身赤裸的少女。

女主角是韓國女星趙銀淑，只拍了這一部港產片。（電影截圖）

劉一路突然重返人間，但剛才的少女已經躺在他身邊死了。劉回想起之前的奇怪電話，突然覺得這也許就是上帝的啟示，於是，他決定仔細調查少女的死因。原來少女是被富豪曹強姦後割腕自殺，而重要的證人Gigi和大飛也欲為富豪所滅口，開始了逃亡生涯。劉一路為了追隨兩人，居然回到了三國時代…

呢一幕令好多人印象深刻。（電影截圖）

單單看劇情簡介都覺得曲折離奇，夾雜愛情、搞笑、穿越、暴力及恐怖等多項元素，是劉鎮偉一貫的無厘頭搞怪作風。雖然有影帝梁朝偉坐鎮，但當年票房僅收50多萬，有指劉鎮偉為此對港產片心灰意冷，縱然憑此片拿下影評人協會最佳編劇，他仍決定離港前往加拿大。

難得的香艷鏡頭。（電影截圖）

相隔多年，不少影迷仍對電影中的笑料印象深刻，只中一幕梁朝偉強吻女護士繼而胸襲，更成為不斷被回帶的經典Cap圖。此外，有指這部電影提及1999年世界末日傳言，並鼓吹以死來解決一切問題，引起觀眾恐慌，後來更傳出內地兩名12歲女孩因為受電影情節渲染而自殺，不過以上疑為網絡傳聞，並無實際根據。