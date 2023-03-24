望道｜文詠珊少女演到婦女超出色　演技成熟震撼網友

現年34歲的文詠珊 （JM）與Angelababy（楊穎）曾被譽為是MK文化的先驅，是不少年輕人追棒模仿的偶像。經常被外界拿來比較的她們，亦不約而同地在2014年左右將重心轉移內地發展，而且都做得有聲有色。不過似乎在演技上JM較略勝一籌，近日她主演的電影《望道》上映，由十多歲演到五十歲極考驗演技，每個年齡階段的細節都控制得非常好，讓不少網友讚不絕口，對她的演技給予肯定，在不少人心目中已是實力派的女演員。

文詠珊主演電影《望道》被讚好演技。（《望道》微博圖片）

在電影中JM飾演一位民國女子蔡慕暉，其是一位積極倡導婦女解放的社會活動家、教育家和翻譯家，是《共產黨宣言》首個中文全譯本翻譯者陳望道的夫人，電影主軸圍繞陳望道的事跡而改變。

飾演蔡慕暉的JM由十多歲的少女演到五十歲的中年婦女，年齡跨度相當大，對她極為考驗。而從電影播放的拍攝花絮片可見，身穿校服綁起孖辨的JM應該是在學生時代，眼見她站在人群中不發一語，只是透過臉部表情表達情緒，淚水在眼睛中打轉流露出擔憂﹑再吞口水顯得緊張，之後一次過爆發流下眼淚，展現了內心的脆弱感，相當有層次。即使該場戲拍攝完畢後，她依然心情久久未能平復，仍然沉醉在人物上不停抹眼淚，可想而知她代入角色的設定是多麼的深。

文詠珊只透過臉部表情表達情緒。（影片截圖）

鏡頭一轉來到中年時代，她化上老年妝並戴上眼鏡，在視覺效果上確有一種中年婦女感覺。在這一場面對敵人的戲份，她內心充滿恐懼，但並沒有在他人面前盡露最脆弱一面，只是隱約的哭而已。隨後她走在街頭上將心中的脆弱一次過爆發，呈現了失去希望的崩潰感，哭到失去力氣，相當淒慘。及後，她眼見先生還存在，展現失而復得好演技，內心難以平復喜極而泣展露微笑，層層漸進的情緒拿捏得相當到位，沒有過多的表演痕跡，讓大家更相信她這個人物。

文詠珊淚崩。（影片截圖）

每個年齡層她都演得細膩，面對是次挑戰她在首映會時表示：「我也是第一次演繹一個年齡跨度這麼大的角色，我覺得每一個年齡階段都有她呈現的方式。」不少網友對於她的演出都讚不絕口，在每個年齡段的表演她都演得很好，這種人物角色絕對是真正考驗一位演員的實力，但她做到了，大家留言表示：「真的好優秀」﹑「被震撼到」等，認為她可塑性強。

文詠珊演技成熟好多，脫去了從前的MK味。（視線中國﹑《望道》微博圖片）