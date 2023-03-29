龍馬精神｜親身上陣演出坦承靈活度減退　成龍：證明我還能做

國際武打巨星成龍（Jackie）快將近古稀之年，但他仍然活躍電影圈繼續拍攝動作片，最近其主演的電影《龍馬精神》即將上映，劇中有不少打鬥動作鏡頭非常吸眼球，眼見他如此拚搏賣力工作，讓不少網友非常敬佩之餘，同時亦替他感到心疼。但他卻認為非常值得，只因熱愛電影工作，揚言現階段只要能做到的都會去做，活到老打到老。

《龍馬精神》在下個月才上映。（《龍馬精神》微博圖片）

在電影中成龍飾演一位龍虎武師，在電影中有不少高危的動作戲，全由他親身上陣拍攝，只為觀眾帶來最真實的視覺享受。雖然其年齡已經高，做某一些動作時確是會非常吃力，但他仍然堅持自己去做，他曾在訪問中表示：「不像以前這麼靈活了，但我能做的我還是自己做的。看成龍就要真的，你不是真的（拍）不看。」難怪其會成為國際動作巨星。

親身上陣拍攝。（影片截圖）

就好像有一幕他從高120米的摩天輪跳下來 ，敬業的精神讓不少在場工作人員鼓掌，不過他就表示是小事情而已。站在他的角度不覺得是甚麼大事，更揚言不需要為他鼓掌：「因為這些我常做，以前我做這個做太多了，只不過是你們把我這個年齡看成我不能做，所以我就要證明給你們看我還能做，不要為我的精神鼓掌，是你們給了我這個精神，我才有拼搏的精神下去。其實謝謝你們。」

從摩天樓跳下來。（影片截圖）

8歲入行的成龍一路打拚，曾有一段很長的無名時期，不過其沒有放棄堅持下去，終憑《醉拳》打出名堂，《警察故事》系列更是家喻戶曉。及後勇闖荷里活憑《尖峰時刻》成為國際巨星，全世界都認識Jackie Chan。在電影工作上，他的成就早已達到高峰，但他仍然在電影圈打拚，似乎沒有想過要退休，不少網友眼見他如此高年齡仍然努力工作，都大呼心疼，更希望他可以好好休息，但他似乎永不言休：「以前拼是為了生活拼，到了後面是為了影迷拼，現在呢是為自己拼，我要證明我還能做，普通70歲做不到的動作，只要我還能打的一天，我就希望每年有一部戲給你們看，不管是文戲﹑小武戲﹑大武戲，我能動的我一定自己親身上陣做給你們看。」強調是對影迷多年來的承諾。

成龍希望每年有一部戲帶給影迷。（影片截圖﹑《龍馬精神》微博圖片）

作為國際巨星成龍的影響力果然強大，《龍馬精神》雖然要在下個月才上映，但預告片已經看得影迷們熱血沸騰，就連外國的影迷都第一時間收看。有不少國家的影迷都渴望電影盡快在海外上映，只因成龍的功夫對他們影響甚深，直言其是著名的功夫大師，可見大家都期待Jackie Chan再創功夫傳奇。

成龍的人氣非常高。（微博圖片）