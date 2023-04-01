Janice Man客串電影《唐探3》打入內地影壇　苦練普通話近零口音

Janice Man（文詠珊）2015年開始涉足內地娛樂圈，參演了多套影視作品，逐漸為內地觀眾熟知，對其演技可圈可點，最近，由她擔任女主角的主旋律電影《望道》正式上映，她接受內地媒體訪問時，大談拍攝點滴及多年來在內地發展的心路歷程。



Janice Man最近與主創一起為《望道》宣傳。（微博@文詠珊工作室）

訪問中，Janice Man透露《望道》導演侯詠事先並不認識自己，甚至不看好香港演員出演內地歷史題材電影，因表演風格不太合襯，與對手演員合作也會有隔膜。而這也是Janice Man到內地發展後，最常遇到以及焦慮的問題，地域身份等原因，總會令很多不了解她的導演或製片人先入為主，不會考量其作第一人選。由此可以看出，香港演員在內地發展，除了語言方面的其他困境。

戲中，Janice Man飾演的「蔡慕暉」歷史原型是一位積極倡導婦女解放的社會活動家、教育家和翻譯家，因此令她倍感壓力。（劇照）

每逢遇到這樣的情況，Janice Man都會以平常心對待，並在看到機會、拿到劇本的前提下把握機會，通過合作，消除導演或製片人對她的「刻板印象」。好似在2021年電影《唐人街探案3》中，Janice Man只有短短72秒戲份，甚至一句台詞都沒有，但靠眼神與肢體語言詮釋一位母親的溫婉、隱忍、脆弱與堅強。電影上映後，很多觀眾都對她印象深刻，令Janice Man也大感微妙，只要把握好幾秒，也有可能很出彩。

Janice Man當年在電影《唐人街探案3》中令觀眾印象深刻。（劇照）

在內地發展8年，Janice Man如今的普通話已幾乎沒有口音，她表示秘訣就是「苦練」，得到最大提升的角色，要數2017年與徐璐合作的劇集《風聲》，有時多達4頁紙、五六分鐘的對白，只能天天聯繫，因此在煞科當日，Janice Man爆喊不止，她坦言在那段時間的難，可能是別的作品感受不到的，付出越多，感受越深。

《風聲》令Janice Man普通話進步飛速。（劇照）

目前Janice Man還有三套電影待上映，當中兩套都是主旋律電影，可見努力沒有白費，備受官方認可，且觀眾也大讚她顏值與實力並存，深受大眾喜愛。

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