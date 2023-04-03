曼達洛人︱第五集裝甲兵團實力超班　空戰似足《星戰》版Top Gun

《星球大戰》（Star Wars）原創劇集《曼達洛人》（The Mandalorian）第三季已於3月啟播，來到第三季第五集，劇情再度升溫。第一季曼達洛人曾經於邊緣星系的Nevarro星球的地下水渠裡秘密生活，並曾經與地面生活的僱傭兵團展開逃亡戰，繼而離開Nevarro星，展開流徙的生活。然而自從Nevarro的賞金獵人首領Greef Karga改邪歸正、擔任總督後，Nevarro變成一個井井有條的中立轉口港，卻因此不被新共和國及前帝國軍閥的保護，遇上危機便無法自保。

曼達洛人︱第三季首集西部牛仔味極濃 孖古古重返曼達洛族發源地

以下內容將含有《曼達洛人》第三季第五集劇透，未收看的讀者慎入！

《曼達洛人》第三季第五集，Din Djarin與女族長Bokatan再次成為劇情主軸。（《曼達洛人》劇集劇照）

《曼達洛人》第三季首集，主角Din Djarin與總督Greef Karga一同對抗橫蠻的海盜，並快槍射殺多人後，第五集海盜便帶同母艦回來報復轟炸毫無武力防衞的Nevarro。Greef Karga對外求救後，遭新共和國拒絕派軍聯防，Nevarro的最後希望便落在與他們曾有舊恨的曼達洛族手上，而曼達洛族經過表決後，決定不計前嫌、前往解圍。

曼達洛人Din Djarin與總督Greef Karga於第三季第一集得罪的海盜，帶同母艦一同回Nevarro星球報復。（《曼達洛人》劇集截圖）

海盜母艦不停轟炸Nevarro星球上的平民。（《曼達洛人》劇集截圖）

一眾曼達洛人在Din Djarin、Bokatan的帶領下，兵分三路突襲海盜，展開陸空大戰，Din Djarin利用戰機以一戰十、帶走海盜的空戰主力，空中激戰仿如星戰版《壯志凌雲》（Top Gun）；而曼達洛人的主力戰鬥軍團，則空降到城市內，與海盜展開巷戰。曼達洛人在戰鬥期間，展現一般軍團不能比擬的團戰能力，縱使被伏擊包圍，仍然能夠突圍、反敗為勝。最終經過一輪緊湊的槍戰，Din Djarin與Bokatan擊落海盜的母艦、海盜被反包圍下棄械投降，成功為Nevarro解圍。

Din Djarin駕駛N-1戰機帶走海盜母艦的主力。（《曼達洛人》劇集截圖）

曼達洛人主力軍團空降到Nevarro星球的城市上。（《曼達洛人》劇集截圖）

曼達洛人主力軍團空降到Nevarro星球的城市上。（《曼達洛人》劇集截圖）

曼達洛人主力軍團展現一般軍隊也無法比擬的戰鬥力。（《曼達洛人》劇集截圖）

第五集的槍戰刺激程度比過往更高。（《曼達洛人》劇集截圖）

在曼達洛人的聲東擊西下，海盜母艦最後被擊落，為Nevarro星球解圍。（《曼達洛人》劇集截圖）

為了報答曼達洛族的解圍，總督Greef Karga宣布曼達洛人是Nevarro的英雄，一洗曼達洛族於Nevarro的惡名，並歡迎流徙於不同星系之間的曼達洛人以Nevarro為定居地，作為重返曼達洛星前能夠安居、不再秘密藏身的根據地。

曼達洛族為Nevarro解圍後，一解前嫌，成為了英雄。（《曼達洛人》劇集截圖）