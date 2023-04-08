曼達洛人︱兩大諧星第六集客串現身　黑劍終回歸曼達洛族血繼領袖

《星球大戰》（Star Wars）原創劇集《曼達洛人》（The Mandalorian）第三季已於3月啟播，來到第三季第六集，劇情主軸由主角Din Djarin進一步向女主角Bokatan傾斜，上演一場曼達洛艦隊權力爭奪戰，讓Bokatan重奪曼達洛族血繼領袖的地位，更有兩大巨星驚喜客串現身，成為全集焦點。

曼達洛人︱第五集裝甲兵團實力超班 空戰似足《星戰》版Top Gun

以下內容將含有《曼達洛人》第三季第六集劇透，未收看的讀者慎入！

在《曼達洛人》第三季第六集，Din Djarin與Bokatan出發召回流徙各地的曼達洛分支。（《曼達洛人》劇集截圖）

承繼第五集末，Din Djarin保守派一脈的首領Armourer（軍械士），決定讓曼達洛血繼領袖Bokatan再次脫去頭盔，出發到銀河不同角落接觸流徙的曼達洛人，一統曼達洛族以備重奪荒廢的家園。Bokatan與Din Djarin來到邊緣星系的高智能城市Plazir-15，一隊原本從屬於Bokatan的曼達洛艦隊，以僱傭兵身份駐紥當地。

Din Djarin與Bokatan來到一個曼達洛人艦隊以僱傭兵身份駐紥的邊緣星系Plazir-15。（《曼達洛人》劇集截圖）

兩大喜劇巨星客串現身

在聯繫上族人前，Plazir-15的領袖女公爵及丈夫，要求Bokatan與Din Djarin為他們調查星球上的「智能叛變」，作為與曼達洛僱傭兵見面的交換條件。而女公爵的丈夫Bombardier艦長，竟然由荷里活喜劇巨星Jack Black飾演，而Jack Black標誌性的灰白色鬍鬚與肥胖的身軀，亦正正符合 Bombardier艦長的喜感。

荷里活喜劇巨星Jack Black在《曼達洛人》第三季第六集客串現身。（《曼達洛人》劇集截圖）

Jack Black近年曾主演《逃出魔幻紀》系列探險喜劇，大受全球觀眾歡迎。（《逃出魔幻紀：霸氣升呢》電影劇照）

調查「智能叛變」期間，Din Djarin與Bokatan來到監控Plazir-15星球所有機械人的控制室，與監察長Helgait見面，了解星球內「智能叛變」的情況。而監察長Helgait，竟然由科幻喜劇經典《回到未來》（Back to the Future）系列的博士Christopher Lloyd飾演。

經典科幻喜劇《回到未來》的主演Christopher Lloyd在劇集裡驚喜現身。（《曼達洛人》劇集截圖）

現年85歲的Christopher Lloyd，縱使年事已高，演繹角色時仍然非常醒目，言談之間隱約有博士的影子，但Christopher Lloyd剃去了蓬亂的白髮、臉上亦比過去有更多的皺紋，為角色加添了一份滄桑與失意，但炯炯有神的雙眼則透露出一份頑強堅定的意志，及後亦 在「智能叛變」發揮左右大局的作用。

Christopher Lloyd剃去了一頭蓬亂白髮，加上臉上的皺紋，更顯滄桑。（《曼達洛人》劇集截圖）

Christopher Lloyd曾經主演經典科幻喜劇《回到未來》系列。（《回到未來》電影劇照）

黑劍一統曼達洛

Din Djarin與Bokatan完成「智能叛變」的調查後，來到曼達洛僱傭兵的駐紥地，與昔日Bokatan的手下、如今統領艦隊的Axe Woves見面。Axe一直怪責Bokatan沒有從Din Djarin手上奪回象徵曼達洛族首領的黑劍，因此帶同艦隊叛變。而Bokatan為了重掌艦隊、重返曼達洛星，於是向Axe提出決鬥，作為曼達洛人的精英，Bokatan與Axe的決鬥揉合了飛彈、飛索、噴射器、利刃、火槍及雷射盾的運用，盡情發揮出曼達洛族的戰鬥特色，最終Bokatan雖憑技術取得勝利，但Axe依然堅持只降服在黑劍的持有人下。

Bokatan與Axe以曼達洛族傳統方式決鬥。（《曼達洛人》劇集截圖）

最後Bokatan以實力扳倒Axe，但他仍然不服。（《曼達洛人》劇集截圖）

Din Djarin見局面處於膠着狀態，便主動將先前在曼達洛星失手遭擒、Bokatan隻身救援、擊敗了將自己俘虜的對手，以此證明Bokatan才是黑劍的持有人，將黑劍重新交出，讓Bakatan能以此一統曼達洛族。此前，Bokatan不下一次使用黑劍，而她運用黑劍的技術，遠比當時的持有人Din Djarin純熟，相信黑劍重回Bokatan手中，應該能發揮出更接近絕地武士的威力。

象徵曼達洛族首領的黑劍，由Din Djarin手上重新回到曼達洛族血繼領袖Bokatan手中，用作一統曼達洛人。（《曼達洛人》劇集截圖）