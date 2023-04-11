龍馬精神 | 成龍新戲票房慘淡　女主角劉浩存與父女情節成敗筆？

成龍最近頻頻奔跑各地為主演的電影《龍馬精神》宣傳，更選在69歲生日當天上映，可見對新戲之重視。然而，儘管成龍依然不減當年風采，所有動作戲都親身上陣，甚至打封閉針等，但票房並不盡如人意。



成龍最近奔波於各地宣傳。（微博@電影龍馬精神）

電影聚焦一代龍虎武師的故事，除了成龍之外，另兩位主角分別是郭麒麟、劉浩存，同時還有吳京、容祖兒、于榮光、安志杰、李治廷、呂良偉等明星助陣，陣容不俗。不過，目前豆瓣開分僅6.8，觀眾對此評價不一，給予好評的，大多都是對成龍電影的情懷，視該戲為他的半自傳，佩服他多年來的敬業精神；而給予負評的，大多是因為女主角劉浩存，以及戲中父女情的橋段。

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作為「謀女郎」出身的劉浩存自2020年出道以來一直負評不斷，被指演技平平之餘，沒有太多觀眾緣，更在2021年爆出她媽媽開設的舞蹈培訓班曾因練習「拱橋」時指導不當，致7歲女孩癱瘓，且拒絕承擔責任，從而掀起軒然大波，雖然後來雙方達成和解，但對劉浩存造成巨大影響，風評尚未逆轉，不少網友一見到劉浩存就直接表明「不看」，因此在前期宣傳時，幾乎沒有劉浩存身影，到了團隊路演，劉浩存的各種行為又再度惹網友反感，譬如主創們打招呼自我介紹時，只有她沒有站起來，質疑無禮貌；其後又表示有得同成龍合作太感動，在現場哽咽哭泣，被批「做作、戲精」等。

謀女郎劉浩存父母舞蹈班致女童癱瘓 拒承責任被法院強執

大量網友認為劉浩存拖累了電影票房。（微博@電影龍馬精神）

另一方面，戲中成龍與劉浩存的「父女情」，令不少觀眾聯想到成龍對私生女吳卓林的態度。劉浩存飾演的女兒因誤會多年未見成龍飾演的爸爸，父女關係疏遠，但成龍努力修復，最終與女兒和解，非常感動。不過同時也引發部分觀眾斥責，因現實中成龍沒有承認吳卓林身份，在女兒成長過程中也沒有出錢出力，一對照又覺得極為諷刺，紛紛評價道：「成龍現實對女兒那麼絕情，電影裡又一往情深」、「不可否認成龍大哥的敬業精神，只是看到他裝模作樣演著父女情深的橋段，怎麼演怎麼跳戲」、「女兒對父親這麼多年怨念，一筆帶過就和解了，恰恰說明他對小龍女的感情空白」等。

觀眾將戲裡戲外對比。（劇照）