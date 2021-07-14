謀女郎劉浩存父母舞蹈班致女童癱瘓　拒承責任被法院強執

21歲「謀女郎」劉浩存起點甚高，去年才正式出道的她，已同張藝謀合作了三套電影，在這之前，也只有初代「謀女郎」章子怡有過這樣的待遇，可見張藝謀非常看好這位小輩。



劉浩存前不久成為高奢品牌LOUIS VUITTON形象大使。（微博@劉浩存官方工作室）

然而，最近劉浩存的爭議卻越來越多，除了不時營銷外貌逐漸令網友反感之外，近日她媽媽開的舞蹈培訓班由於練習「拱橋」時指導不當，致7歲女孩癱瘓一事曝光後，在網絡掀起軒然大波。

據悉，事件發生於2012年，小女孩因練習「拱橋」導致高位癱瘓，大小便都不知道。小女孩父親表示，女兒婷婷現在仍然是癱瘓狀態，這些年來，上學、放學都是靠媽媽背著搭巴士，找學校必須有內部洗手間，每天只學一上午，由於家庭條件一般，因此長期接受幫扶，每月400元，生活非常艱難。

婷婷一家都來自農村。（微博圖片）

案件於13年初審後，14年法院判決劉浩存父母負70%責任，賠償113.7萬（約136.5萬港元），但他們未履行責任，其後上訴到吉林高院後被駁回，直到2018年底，被法院強制執行後，婷婷一家才拿到賠償款，家庭條件亦隨之有所改善。

13日，癱瘓女孩父親發聲回應，稱劉浩存父母2018年已經一次性付清了賠款，表示都挺難的，兩家已經和解，現在也還有聯繫，他們會來探望孩子，關係也還行。

一審、二審到最後強制執行詳細情況。（微博圖片）

對此，網友們紛紛譴責劉浩存父母的行為，6年來，婷婷一家艱難生活，自己的女兒卻搖身一變「謀女郎」，健康成長，享盡光環，加之劉浩存也是從小學習舞蹈，亦因跳舞才被張藝謀看中，如今看來也真是諷刺。

劉浩存是舞蹈科班出身。（微博@劉浩存）

一時激起千層浪，有網友爆料，劉浩存父母身份不簡單，媽媽是輝南縣五中教師，兼舞蹈學校校長，爸爸則是輝南縣畜牧局科員，都是體制內人員，不可以經商，所以已經違規違紀。除此之外，劉浩存家庭條件在縣里數一數二，並非沒有賠償能力。

然而，還有網友猜測，劉浩存父母之所以在18年12月解決這件事，不單是因為法院的強制執行，還有劉浩存當年拍攝張藝謀執導的電影《一秒鐘》進軍娛樂圈的原因，不想搞大件事，影響女兒前程。

隨著事件在網絡不停發酵，劉浩存的年齡、出生地也被指造假，有人爆料她出生於1998年，是通化市朝陽鎮人，並非網上簡介所寫的00年出生，長春人。

被網友踢爆並非長春人。（網絡圖片）

出道未夠一年，劉浩存的路人緣可謂直線下跌，除了父母的這件事，還有就是她資歷尚淺，卻擁有如此多資源，且經常在微博營銷美貌、氣質等，實在令人反感。其實大家都知道她背靠張藝謀，自然不缺資源，但她卻屢次否認自己沒有背景，反而有些「炫耀」的意味。另一方面，不知道是年輕氣盛，抑或背靠大樹好乘涼，劉浩存在訪問中的態度也有些「驕傲」，面對網絡批評的言論，她會覺得：「為啥要批評我，我又沒做錯什麼。」而另一個訪問，又表示只看正面評論，不看負面評價，直言讚自己的人就是眼光好的人。

無論如何，作為公眾人物，形象正面最重要，如果這件事真的是自己父母的錯，不如堂堂正正道歉，如果是造謠，就盡快回應，以及將更多精力放在自己的演員工作上，這樣才不枉張藝謀的栽培。