吳耀漢離世｜憑《五福星》爆紅兩度提名影帝　傳80年代已身家過億

資深演員吳耀漢傳出昨晚（9日）離世，終年83歲。入行近半世紀的他，參演過逾百部電影，兩度提名香港電影金像獎最佳男主角，又創立過電影公司，除了幕前演出，亦出任導演及編劇，對港產片貢獻良多。

「福星」系列令吳耀漢名利雙收，獲提名金像影帝，片酬升至100萬。（劇照）

出身富裕家庭的吳耀漢，曾到英國留學修讀戲劇，畢業後參演過BBC劇集，眼見在異鄉發展不順，於70年代回流香港發展，與太太經營髮型屋，金燕玲亦為其客人，由她引薦給周梁淑怡加入TVB，由幕後做到幕前。此外，吳耀漢於1975年創立先鋒影業，身兼演員及製作人，並獲許冠文賞識參演《半斤八両》，打開演員之路。

1990年憑《飛越黃昏》二度提名影帝。（電影截圖）

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吳耀漢拿手演喜劇，加上形象突出，深受觀眾歡迎，經典作品包括《發錢寒》、《龍咁威》、《慌失失》、《提防小手》及《神勇雙響炮》等，但最深入民心要數於「福星」電影系列飾演「大山地」，而1983年上映的《奇謀妙計五福星》更為他帶來首個影帝提名。

《超級學校霸王》的造型亦算一絕。（電影截圖）

「福星」電影系列令吳耀漢登上演藝事業高峰，亦助其豬籠入水，有傳八十年代他已身家過億，年前受訪時他亦自認拍戲賺大錢，同一時間擁有兩架勞斯萊斯，80年代片酬已達100萬：「當年清水灣、西貢別墅約100萬，我拍一部戲買一棟，租晒畀啲飛機師」。

吳耀漢受訪憶述當年拍「福星」系列：「大家都會不斷創作，拍嗰陣我自己都笑死，我哋度都好笑，拍出嚟不得了，觀眾好易被感染同代入到。」（電影截圖）

2013年復出參演《殭屍》，當年已年過70的吳耀漢仍願意忍受長時間特技化妝，相當敬業。（電影截圖）

九十年代中吳耀漢開始減產，並於1996年舉家移居英國，過半退休生活，偶爾客串演出電影，例如《一見鍾情》、《江湖告急》及《我老婆唔夠秤》，仲有荷里活電影《盜墓者羅拉：生命之匙》。2013年正式復出主演麥浚龍執導的《殭屍》。2019年吳耀漢受訪透露自己患上腎衰竭，決定停工休養身體，生前最後一部上映作品為《風再起時》，飾演女主角杜鵑的父親。