童夢奇緣 | 陳德森揭劉德華貼錢請演員　因父子情觸動對方接拍

香港電影陳德森曾拍攝過《特務迷城》、《童夢奇緣》、《十月圍城》等電影，並獲得第29屆香港電影金像獎最佳導演。日前，他與內地媒體直播聊天，回望香港電影黃金時代，分享幕後故事。



陳德森曾同不少明星合作過，包括成龍、劉德華、吳彥祖、甄子丹、梁家輝等，直播中，他透露劉德華在拍《童夢奇緣》時還曾自掏腰包讓劇組請演員：「有很多演員都是這樣，比如說這個預算沒有，有時候他跟我要求其他演員可不可以用好一點，意思是有經驗一點的演員，因為他很辛苦，花五個小時化老妝，他希望每一條戲能夠順利地過，就是不要一遍一遍重來，結果因為沒有預算，變成要找很多比較新的演員，價錢拿得比較少的演員。他就說你不要跟公司講，我自己掏錢，你不要跟那些演員講，我給。就大陸也有很多，我聽說陳道明也是這樣。」

陳德森講《童夢奇緣》幕後故事。（視頻截圖）

其實當年陳德森在為《童夢奇緣》找投資時曾三番四次被打擊，到最後索性不再提這套電影。後來在片場他同劉德華溝通兩個動作片的項目，但對方興趣不大，起身離開時，轉身同陳德森說：「我拍了100部電影，有79部是動作片，我累了，有沒有不是動作片的劇本？」陳德森表示自己有，但擔心項目太小，便支支吾吾講出《童夢奇緣》，並介紹故事內容，結果劉德華一聽便要拍：「我跟我爸爸的關係，我有遺憾，子欲養而親不待那個感覺。他一聽，拍這個，就拍這個。後來我才知道，那個時候他爸爸身體很不好，他覺得自己沒有很多時間陪家人，所以這個也是個緣分。」

劉德華在電影中因飲下快速成長藥水而加速老化。（視頻截圖）

《童夢奇緣》由劉德華、黃日華、莫文蔚主演，講述劉德華飾演的光仔將母親自殺的原因歸咎於爸爸與新媽媽，因此渴望快點長大離開兩人，偶然間喝下快速成長藥水，最後得知媽媽自殺的真正原因，原諒爸爸和新媽媽的故事。2005年上映後，在香港收穫2016萬港幣，僅次於《頭文字D》位列香港年度華語片第二位。