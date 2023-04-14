民選電影大獎｜最佳電影《正義迴廊》　劉青雲蘇玉華成民選帝后

由《01娛樂》舉辦的《民選電影大獎2023》，讓大家投入香港電影的熾熱氣氛，投選你最愛的最佳電影、男女主角、男女配角、新演員及原創歌曲7個獎項。經過連日來讀者的投票，結果已經有，最終劉青雲《神探大戰》與蘇玉華《正義迴廊》，分別贏得民選電影大變的影帝及影后，而最佳電影亦由《正義迴廊》奪得，現在一齊睇睇7大獎項得主。



最佳電影︰《正義迴廊》

以大角咀弒父母案作藍本，全城偵緝犯案動機及第二被告有否參與殺人的《正義迴廊》，在讀者心目中成為最佳電影，贏了古天樂主演及擔任總監製的《明日戰記》；劉青雲韋家輝再續《神探》之作的《神探大戰》；記錄香港在疫情最嚴峻下，基層生活舉步維艱的《窄路微塵》；以及攝製十年，優先場大獲好評，最後卻因參與者不願公映而終止上畫的紀錄片《給十九歲的我》。

相中四位朋友，紛紛都有入圍獎項，兩位男主角更直接挑戰影帝寶座。（《正義迴廊》劇照）

最佳男主角︰劉青雲《神探大戰》

由讀者投選的最佳男主角，最終由劉青雲的《神探大戰》奪得，角色複雜度可見一斑，能演繹得乾淨利落絕不簡單。

劉青雲演技精湛，獲觀眾大力支持。（《神探大戰》劇照）

最佳女主角︰蘇玉華《正義迴廊》

以為在民選獎項，憑《流水落花》入圍的鄭秀文會贏得殊榮，但最終在投票上，不敵首次入圍，《正義迴廊》的蘇玉華。她在電影中飾演唐文奇的代表律師，雖然戲份不多，但每一下舉動都浸出陣陣舞台劇的魅力，相當亮眼。

蘇玉華在戲中的演出，令人印象難忘。（《正義迴廊》劇片）

最佳男配角︰張繼聰《飯戲攻心》

《飯戲攻心》大收$7700萬，戲中所有角色都深入民心，而來自同一部戲的兩位演員，張繼聰與陳湛文就一同競逐最佳男配角，最終張繼聰力壓林海峰、許冠文等人勝出。

見到張繼聰，你會想起油壓床。(《飯戲攻心》劇照)

最佳女配角︰楊詩敏《正義迴廊》

楊詩敏（蝦頭）在《正義迴廊》中，飾演唐文奇家姐唐文珊，在庭上的爆喊場面令人動容，係咪屈佢都好，演技上絕對無問題。

蝦頭楊詩敏在《正義迴廊》飾演唐文奇家姐，在庭的爆喊令人動容。（《正義迴廊》劇照）

最佳新演員︰呂爵安《闔家辣》

呂爵安憑《過時‧過節》及《闔家辣》獲雙提名，迎戰柳應廷《阿媽有咗第二個》、《燈火闌珊》的周漢寧及《白日青春》的林諾。結果雙提名沒有被分薄票源，在讀者眼中，他在《闔家辣》的演出更應獲最佳新演員。

Edan呂爵安憑《闔家辣》及《過時過節》獨佔2個新演員提名，結果都冇損得獎。（《闔家辣》劇照）

最佳原創歌曲︰鄭秀文《我這樣活了一天》

雖未能贏得民選影后，但《流水落花》的主題曲《我這樣活了一天》，就為Sammi贏得最佳原創歌曲，在讀者心目中仍佔一席位。

（《流水落花》劇照）

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