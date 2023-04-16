金像獎2023｜蘇玉華離巢TVB迎挑戰 　友人離世場面促與潘燦良結婚

蘇玉華（阿蘇）憑電影《正義迴廊》，獲提名《第41屆香港電影金像獎》最佳女主角。蘇玉華1989投身劇場演出，1994年轉簽無綫（TVB），好快便成為一線花旦。2017年約滿TVB，當時50歲的蘇玉華毅然離開這個舒適圈，重投劇場，聯同張志偉、潘燦良組成「Project Roundabout」，再次挑戰劇壇。去年更參與電影《正義迴廊》，亦成為她從影以來首度入圍金像影后。



蘇玉華憑《正義迴廊》候選金像獎最佳女主角。（《金像獎》大會提供）

周文健、蘇玉華、林海峰，三位律師在庭上舌劍唇槍。（《正義迴廊》劇照）

離開TVB五年間，阿蘇當過劇場幕前幕後，又擔任過教師於浸會大學表演系任教。回想當年已踏入50之齡，為何有如此決心？阿蘇在訪問中提過︰「我這個人不需要安全網，是去到人生某個位，我想做的角色都做了，是時候要去試其他工作。」

蘇玉華接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，分享了五年前入五十歲亦決心離巢TVB的心態。（龔嘉欣微博）

至於接拍《正義迴廊》，她自言是看畢劇本後，認為是不能不接的好電影，至於首次在電影上合作的林海峰，原來都是她的舞台劇擁躉，曾主動爭取與她重演《謊言》一劇，雖還未成事，但該劇亦是阿蘇自組劇團時最滿意之作。「因為到今天，仍然有人叫我重演。阿Jan看完之後，亦很想演潘燦良的角色。」

林海峰與蘇玉華在戲中一起飾演資深大律師，帶出明爭暗鬥的關係。（葉志明 攝）

與拍拖25年潘燦良註冊

而過去5年間，另一重大轉是變身成潘太，於2020年與拍拖25年的潘燦良登記註冊結婚。其實二人一直沒有註冊的打算，更指起初不習慣稱潘燦良做老公：「我真的不習慣，仍是叫他潘先生！有人叫我潘太，我都好唔慣，更怕有人叫我做阿嫂，會周身唔聚財。」

至於為何突然有註冊的決定，其中一樣是關乎疫情。「疫情間，我們為劇場界做了《不日上演》企劃後，感覺做了件很有意義的事，之後就想到自己生命當中，還有什麼要為自己完成呢？就想到結婚，大家都覺得可以，就不如做啦！我們只做了最簡單手續，去律師樓簽字，雙方家長見證，staycation了兩天完成。」

蘇玉華與潘澯良註冊結婚後，原來雙方家長還沒吃過一餐飯。（資料圖片）

朋友離世成觸發點

不過促使二人註冊成夫妻的主因，是經歷了一劇場好友的突然離世。事源在2019年，做演出舞台劇《親親麗南》時，一個負責做票務的好朋友突然離開。這位朋友是一位男同性戀者，離世當天她到了醫院後，警察正替他落口供，同性伴侶見到她便擁抱着哭起來。蘇玉華說：「佢當時喺我耳仔邊講嘅說話就係： 『我邊個都唔係！我唔可以幫佢做任何嘢，我唔可以幫佢簽任何嘢，我咩都唔係！』我當時個人震晒，太真實，太震撼。」

蘇玉華潘燦良突決定簽紙結婚，是受友人離世影響。（Project Roundabout@Facebook）

正因為這件事，令阿蘇驚覺到，如果將來與先生其中一位，發生意外時會怎麼辦呢？「如果我唔可以幫佢簽紙，或者佢又唔可以幫我做任何嘢，咁點算呢？我覺得係一個最大嘅遺憾，我而家諗起都毛管戙。」她更說：「我哋不嬲都唔信奉嗰張紙，但係如果由另一個角度睇，所以我哋就結婚。」