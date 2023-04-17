金像獎2023︱《正義迴廊》大角咀弒親案　靈異節目問米尋兇竟吻合

《第41屆香港電影金像獎》昨日（16日）於文化中心舉行，其中由何爵天執導的《正義迴廊》獲16項提名，最終贏得「新晉導演」及「最佳剪接」兩獎。

《正義迴廊》劇情改編自2013年發生的「大角咀雙屍奇案」（或稱逆子弒親案），由楊偉倫、麥沛東飾演殺人案疑犯，林海峰與蘇玉華飾演二人的辯護律師。電影重現了案件發生的經過、法庭對峙等精彩情節，亦在上映前後牽起廣泛討論，更斬穫超過4100萬元票房。

《正義迴廊》去年上映後，除了話題性豐富，亦斬獲超過4100萬元票房。（《正義正迴廊》電影海報）

《正義迴廊》真人真事

殺害父母後親自見報尋雙親

大角咀雙屍奇案當年轟動全港，兇手周凱亮哄騙父母到大角咀海興大廈參觀新居，於單位內親手弒殺六旬父母，並與同黨謝臻麒碎屍棄置。事後，周報警求助，續於社交媒體上發起尋找「失蹤的爸爸媽媽」群組，更接受媒體影片訪問協助尋找雙親。直到周於WhatsApp群組內自爆殺人案件後，被警方逮捕並控以謀殺。

《正義迴廊》還原原兇接受影片訪問時的劇情橋段。（《正義迴廊》預告片截圖）

據當時法庭審訊內容指，周凱亮於單位大廳內從後襲擊父親，親手以利刃割開父親頸部，再斬殺母親。周曾指碎屍程序由其友謝臻麒負責，周趁謝離開寓所後殺害父母，待謝回到單位內，周帶笑向謝展示殘肢。

電影還原了兇手殺害父親，以利刀割頸的過程。《正義迴廊》電影劇照。（電影公司提供）

兩具屍體的部分殘肢以黑色膠袋、膠紙及膠盒進行多重密封；有部分殘肢經過除臭處理、以保鮮紙及膠袋包裝、然後到海邊棄置；而案發單位內亦有兩台雪櫃，分別存放兩位遇害者頭顱及內臟。

電影裡亦有探案、尋找證據與線索的過程。（《正義迴廊》預告片截圖）

《正義迴廊》還原了兩位涉案原兇將遇害夫婦殺死、肢解及棄置過程。（《正義迴廊》預告片截圖）

分屍方程式令屍體銷聲匿跡

有指兇手周凱亮曾於網絡搜尋「分屍方程式」，該方法能夠完美地令屍體銷聲匿跡：首先計算屍體重量，死者的重量乘以百份之八，相等於全身血液的總重量，再以一支二十立方釐米針筒，從大脾內側開始抽血，大概抽240次便可以完全抽乾；然後，為乾屍度身，每百份之五分為一份，另將屍肉碎掉 ，每2kg放入一個飯盒之中，逐份每天拿去燒，放在背包裡，便能夠神不知鬼不覺將屍體完全處理。

《正義迴廊》劇情中有不少血腥的屍體處理畫面。（《活誰的命》MV截圖）

《正義迴廊》絲毫不掩飾殺人血腥的程度。（《活誰的命》MV截圖）

女受害人「透露」案情

由於兇案殘忍而離奇，全城哄動，當時亦有靈異節目對案件產生興趣，聲稱曾經以「問米」的方法召回遇害者鬼魂，詢問兇案過程。有傳問米過程時問米師傅一直在哭，「女受害人」指兒子在飲茶過後帶自己到新居內，先後襲擊丈夫及自己，兒子以利插向父親的頸部，自己則被一名陌生的肥胖男子制服，無法爭扎與呼叫求救，但始終沒有回應殺死自己的兇手是誰。

《正義迴廊》重新探討案件的真相與被埋藏的秘密。（《活誰的命》MV截圖）

由於靈異節目進行「問米」時，案情尚未完全向公眾披露，亦未有兇手口供對發生過程詳述的資料，而事後案情隨時間逐漸提高透明度，靈異節目製作者便赫然發現問米的結果異常神準，令人驚訝。

奇案審訊經過

第一次開庭審訊

當年案件審訊期間，曾經兩度組成陪審團，對案件開展兩次審議過程。其中，首次組成的陪審團共有七位成員，在審訊過程中，一名女陪審員經過三日審訊後，首先因為對案情及證供「十分關注」，認為不適合繼續參與審訊，主審的外籍法官司徒冕批准他的退出，並表示抱歉案件令她感到難受。

《正義迴廊》罕有地在戲中展開了緊貼陪審團的故事線。《正義迴廊》電影劇照。（電影公司提供）

案件進入第四日審訊後，在案發現場拍攝的遇害者殘肢相片被呈上法庭，作為證據交由陪審團傳閱，相片包括在案發現場發現的一截經冷藏的手掌連同部分手臂、一隻腳掌以及其他未能被辨認但明顯經過切割處理的皮肉殘肢。

《正義迴廊》有不少分屍肢解的戲分。（圖片由麥芷筠提供）

及至第七日審訊，首席陪審員向法官表示受到審訊期間的證據困擾，造成心理影響，在提供醫生證明下提出退出審訊，並向法官司徒冕致歉。法官司徒冕在首席陪審員退出後，與控辯雙方討論，認為案件在陪審團人數下跌至五人的情況下，不能繼續審理案情，於是宣布解散陪審團。

「大角咀雙屍奇案」原案首次開審時，一女一男陪審員先後因為心理受到證供影響而申請退出。《正義迴廊》電影劇照。（電影公司提供）

《正義迴廊》中，亦有拍出選出陪審團的過程。（圖片由麥芷筠提供）

第二次開庭審訊

案件被押後至2015年2月23日第二次開展審訊程序，重新選出由九人組成的陪審團，而審理案件過程中，並沒有陪審團成員退出。最後被告周凱亮被裁定兩項謀殺罪名成立，並判以終身監禁。而次被告謝臻麒則被裁定兩項謀殺罪不成立，在承認兩項阻止合法埋葬屍體罪下，被判監一年，扣除審理案件期間被羈押的兩年後，當庭釋放。

第二次審理案件時，周凱亮最終被判終身監禁。《正義迴廊》電影劇照。（電影公司提供）