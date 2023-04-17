金像獎2023︱劉國瑞估唔到楊紫瓊頒獎　何爵天會用獎金：交租啦！

「第41屆香港電影金像獎」頒獎典禮昨日（16日）於文化中心舉行，新晉導演劉國瑞執導的《白日青春》由小演員林諾奪得「最佳新演員」獎；改編「大角咀雙屍案」的電影《正義迴廊》導演何爵天則奪得「新晉導演」獎，兩部電影均於頒獎禮後舉行慶功宴，祝賀於金像獎上獲得的佳績。

《白日青春》小演員林諾於第41屆香港電影金像獎奪得「最佳新演員」獎。（陳順禎 攝）

《正義迴廊》導演何爵天第41屆香港電影金像獎獲得「新晉導演獎。（陳順禎 攝）

《白日青春》導演劉國瑞於慶功宴上接受訪問時，表示：「攞到一個獎對我嚟講都係一個好大嘅鼓勵！其實有入圍已經好開心！因為今年嘅香港電影都好勁！」對於電影男主角黃秋生未能於金馬獎封帝後再下一城，劉國瑞表示：「我諗我哋喺台灣有個金馬獎，咁返嚟香港競爭對手唔同，都唔可以一樣咁去睇。」他亦透露未來希望在馬來西亞拍攝關於家鄉小鎮的故事。

《白日青春》導演劉國瑞表示台灣金馬獎與香港電金像獎的對手不一樣，難以一樣衡量得獎結果。（陳順禎 攝）

榮獲「最佳新演員」獎的林諾，從同樣來自馬來西亞、出爐奧斯卡影后楊紫瓊手上接過獎項，劉國瑞表示：「真係冇諗過！我聽到佢會嚟頒獎，我估都係頒最大獎㗎啦！最佳導演或者最佳電影咁。點知佢第一個出嚟頒獎，仲要頒新演員，仲要畀林諾！我覺得呢個係一個幾好嘅畫面。雖然林諾佢唔識楊紫瓊係邊個啦，之後我哋先同佢講返『呢個係奧斯卡最佳女主角呀』佢先知！呢件事好夢幻，我係林諾嘅Fans，兩個我嘅偶像喺台上面，我覺得都好開心。」但他表示未有機會與楊紫瓊同鄉相認，希望此後能有機會打招呼。

《白日青春》導演劉國瑞表示，林諾從奧斯卡影后楊紫瓊手上得到「最佳新演員」獎，畫面非常夢幻。（陳順禎 攝）

榮獲「新晉導演」獎、執導《正義迴廊》的何爵天亦於頒獎禮會後，出席慶功宴並接受訪問。何爵天表示對自己得獎感到滿意，獎項對自己而言是莫大的鼓勵。而主演《正義迴廊》、得獎呼聲甚高的楊偉倫與麥沛東均未能得獎，何爵天表示：「有少少失望，但係都知道要繼續努力嘅！」亦表示自己尚有更多的題材希望挑戰，如運動題材、動作片、科幻甚至在《死屍死時四十四》後再拍攝喜劇。

執導《正義迴廊》的何爵天奪得「新晉導演」獎，對楊偉倫及麥沛東未能得獎，坦言有少許失望，但表示仍需繼續努力。（陳順禎 攝）

得到新晉導演獎後，何爵天笑言未有晉身成為監製的想法，笑言對錢銀沒有甚麼槪念。而獎項亦附帶港幣10萬元的獎金，對於獎金的用法，何爵天卻頗有計劃：「首先係用嚟解決咗當下嘅生活需要先啦！就係租屋啦，要交租啦！呢個係最當下要解決嘅問題嚟！」亦指希望獎勵一下自己，去一個旅行，在拍攝、宣傳活動及參與影展中間，能夠得到適當的放鬆。