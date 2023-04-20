鮮浪潮｜杜琪峯叫Tiger做虎導　「唔慣呀，叫返虎仔得喇！」

第17屆香港鮮浪潮國際短片節今日（20日）舉行開幕記者會，領航多年的杜琪峯導演攜同一眾入選作品導演及拍攝開幕短片《是日精選》的MIRROR成員「虎導」邱傲然（Tiger）一同出席。杜琪峯亦是繼日前於柏林影展發表具爭議言論後，首次公開露面，他發言時除了表示期待本屆的入圍作品外，亦感謝香港電影發展局及劉鑾雄旗下基金對鮮浪潮的支持。



杜琪峯攜同入選第17屆鮮浪潮國際短片節的導演及MIRROR成員Tiger邱傲然出席開幕記者會。（葉志明 攝）

MIRROR成員Tiger於記者會後拉接受訪問，對於拍攝《是日精選》一短片，分享當中的難忘時刻：「難忘嘅係AK係我哋呢套戲嘅副導演，可以分享一件趣事，通常嗌Action都係『3、2、 1、Action！』嘛，佢係『3、2』然後就嗌Action，有陣時都要捉下佢嘅節奏。」他笑指是AK的個人習慣：「可能係特登，又可能係佢慣咗啦！」而作為導演，Tiger沒有特別享受叫Action與Cut等時刻：「通常都係佢哋嗌！」

Tiger邱傲然執導鮮浪潮開幕短片《是日精選》，邀請了AK江熚生為副導，Lokman楊樂文主演。（葉志明 攝）

《是日精選》齊集不少MIRROR成員參與演出，Tiger表示兄弟們在場對他幫助甚大：「揀咗佢哋嚟一齊玩，會令到我冇咁緊張。導演要教佢哋點做，如果熟啲Friend啲，有啲嘢可以照直講，如果有啲好資深嘅演員，就會好驚好驚！」

Lokman係演技擔當

短片由隊長Lokman楊樂文主演，Tiger笑指：「Lokman就唔駛講啦，佢簡直就係演技嘅擔當！《命案》大家都要去睇啦！搵佢哋係因為覺得好啱佢哋，有少少玩玩下嘅角色。同埋Jeremy嘅角色同佢個人嘅反差好大，相信大家睇完都會『O咗嘴』！」至於未能齊集其餘11位兄弟，Tiger表示：「佢哋忙呀！唔係我唔想！」至於會否下一部可以齊腳？「首先有下一部都好難得啦！第二要儲齊12個我諗都炆啲。」至於兄弟在拍攝期間的NG次數，Tiger笑指：「（最多）好似係皮皮！其實都唔係特別多，幾次咁啦！」但亦指：「其實佢就得幾句嘅啫！佢冇唔記得，但係啲走位早咗慢咗咁啫。」

Tiger邱傲然受訪時表示希望拍攝下部作品，但為了全程投入，未知何時才能啟動。（葉志明 攝）

獲花姐鼓勵︰寫啲嘢出嚟拍下啦！

Tiger暫時未以劇情長片為目標，甚至覺得有相當距離：「太長遠喇呢個計劃！梗係想啦，但係要努力一排先，等多啲經驗先可以處理到咁大套戲。」但亦提到經理人花姐的鼓勵：「花姐係咁叫我哋寫劇本！『你哋寫啲嘢出嚟拍下啦！』但係要啲時間，所以有咁嘅諗法。」Tiger坦言未有下部作品的方向，表示對多項題材均有涉獵的興趣，不會為自己下太大的規限，亦表示期待與德仔、Stanley在同類怍品下合作。

Tiger邱傲然執導短片《是日精選》由MIRROR隊長Lokman擔任男主角。（《是日精選》短片海報）

因為執導《是日精選》而被稱為「虎導」，Tiger笑指不知道連杜Sir這樣稱呼過他：「有咩？我唔知啊！唔慣㗎！因為導演、演員、歌手呢啲名銜，我覺得太沉重，唔係你自己話係就係，我覺得大家嗌返虎仔得喇！」表示作品為他探索一個屬於自己的新領域，通過兩個月的奮鬥拍攝，發展自己有極濃厚的興趣，希望有機會繼續向電影創作方面發展。至於開幕短片的競賽機會，Tiger解釋指：「冇㗎！呢個純粹係表演性質！係開幕短片。」

Tiger邱傲然被稱為「虎導」，表示大感不習慣，希望大家繼續叫他「虎仔」。（葉志明 攝）

Tiger一向認真演出工作，表示未能預告下一部作品的推出時間：「要視乎時間、檔期上我有冇機會做呢件事。因為決定咗去做就要瞓身去做，做唔到其他嘢。」亦暫時未有自導自演的想法：「因為我覺得一面都未搞掂嘅時候，又一齊搞兩面就做唔嚟」去年作為鮮浪潮頒獎嘉賓的Tiger，頒獎前的發言令觀眾對「下弦」的他加添不少印象分，對於拍攝機會是否起源於該段發言，Tiger表示，「我唔知呢？可能有又可能冇啦！我覺得呢啲好玄！命運啊！好似我條片個Topic。」

大批「小虎隊」粉絲在鮮浪潮記者會場地外守候偶像Tiger邱傲然。（葉志明 攝）

日前舉行的第41屆香港電影金像奬，MIRROR成員Edan呂爵安及阿Jer柳應廷入圍的三項「最佳新演員」提名皆未有獲獎，Tiger表示他們未有感到失落：「佢哋又冇唔開心喎！都唔係好使安慰呀！個個都好開朗！」